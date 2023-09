La Jeep Gladiator abbandona definitivamente l’Europa con la FarOut Edition

Dopo 3 anni dal suo debutto in Europa, la Jeep Gladiator, versione pick-up dell’iconica Wrangler, si prepara a dire addio ai mercati del Vecchio continente (Italia compresa), dove attualmente viene proposta esclusivamente con motore V6 turbodiesel. Questo propulsore a gasolio non sarà proposto nemmeno negli USA, dove la Gladiator continuerà ad essere venduta soltanto con motore a benzina.

Jeep Gladiator, addio all’Europa da fine 2023

La Gladiator terminerà la sua esperienza commerciale in Europa alla fine di quest’anno, mentre il marchio Jeep si concentrerà nel prossimo futuro esclusivamente su modelli 100% elettrici, infatti è in programma entro il 2025 il lancio di ben 3 novità a zero emissioni.

Jeep Gladiator FarOut Final Edition

Per salutare l’Italia e l’Europa, verrà proposto un “canto del Cigno” della Gladiator, ovvero l’edizione speciale denominata Gladiator FarOut Final Edition, caratterizzata da una dotazione ricca e di primo livello. Basata sull’allestimento Rubicon, la FarOut Final Edition sfoggia cerchi specifici in alluminio nero lucido da 18 pollici in “cristallo di granito”. Tra i vari accessori spicca il tetto rigido Mopar divisibile in tre pezzi, non manca inoltre lo speciale rivestimento di colore nero dedicato ai gradini laterali tubolari neri. Tra le personalizzazioni di questa serie speciale segnaliamo la placca identificativa sul portellone FarOut Edition le decalcomanie sopra i passaruota.

L’abitacolo è arricchito da sedili rivestiti in pelle e riscaldabili, così come il volante. Gli amanti della musica possono godere del sistema audio ad alta fedeltà dell’Alpine dotato di nove diffusori con subwoofer. Dal punto di vista meccanico, la vettura conta sul noto V6 3.0 itri turbodiesel che sviluppa 260 CV e 600 Nm di coppia, gestiti dal cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a otto velocità e scaricati sulla trazione integrale.

Niente più diesel, il futuro di Jeep in Europa è solo elettrico

Come anticipato in precedenza, l’addio della Gladiator all’Europa è frutto della decisione di Jeep di abbandonare il V6 Diesel per far posto nel prossimo futuro esclusivamente a motori 100% elettrici. Il Gruppo Stellantis ha infatti già tracciato il futuro del marchio Jeep che entro il 2025 lancerà ben 3 modelli inediti a batteria, ovvero Avenger, Recon e Wagoneer-S. L’obiettivo è quello di trasformare il marchio americano entro il 2030 esclusivamente in un produttore di auto a zero emissioni, almeno in Europa.