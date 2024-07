Jeep Renegade e Compass si rinnovano all'insegna dell'italianità

Ascolta ora 00:00 00:00

Belle, sportive e italiane. Stiamo parlando di Jeep Renegade e Compass, la prima da dieci anni, Jeep Renegade viene prodotta nello stabilimento di Melfi, mentre lsa seconda, che nel 2020 si è aggiunta alla famiglia, è il primo suv compatto nella storia del marchio. Con questi suv Made in Italy, Jeep ha intrapreso il cammino verso un futuro senza emissioni, con Jeep Renegade leader in Italia nella categoria B-SUV ibridi plug-in con la sua offerta 4xe. Siamo andati a scoprirle entrambe nel loro restyling.

L'italianità

Dieci anni fa a Melfi ha avuto inizio la produzione del primo Small SUV di Jeep, nonché il primo modello fabbricato oltre i confini americani: la Jeep Renegade. Questo SUV ha contribuito significativamente al successo del marchio Jeep, con circa due milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo lancio. Nel 2020, alla Renegade si è aggiunta la produzione della Jeep Compass, che nel 2023 è stato il C-SUV più venduto in Italia.

Il motore

Il sistema e-Hybrid gestisce automaticamente il passaggio tra il motore elettrico, l'ibrido e quello a combustione interna, basandosi su fattori come la carica della batteria da 48V, le condizioni di guida e altri parametri. Questo sistema intelligente assicura prestazioni eccellenti, adattandosi fluidamente alle esigenze della strada, dall'avviamento silenzioso in modalità elettrica alla modalità ibrida per la crociera, fino all'uso del motore a combustione per l'accelerazione. Le due vetture sono equipaggiate con un motore turbo GSE T4 da 1,5 litri, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo Miller, eroga 130 CV e 240 Nm di coppia, offrendo potenza e risparmio di carburante. Il sistema ibrido, inoltre, include un meccanismo di frenata rigenerativa che recupera energia durante la decelerazione.

Le novità di Renegade e Compass

La Jeep Renegade e la Compass MY24 presentano una gamma rinnovata con tre allestimenti per Renegade (Renegade, Altitude, Summit) e due per Compass (Altitude, Summit). La Renegade MY24 offre un nuovo cluster digitale TFT da 10,25 pollici e un sistema di infotainment da 10,1 pollici, un volante ridisegnato, una telecamera posteriore ad alta risoluzione e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Queste caratteristiche sono di serie su tutti gli allestimenti, con cerchi in lega da 16 pollici e sedili in stoffa nel modello base, fari Full LED e climatizzazione automatica nell'Altitude, e cerchi da 18 pollici e sedili riscaldati nel Summit. La Compass Altitude include fari full LED, finiture cromate, cerchi da 18 pollici e sedili in tessuto/vinile. Il modello Summit aggiunge cerchi diamantati da 19 pollici e un tetto nero bicolore. Inoltre a Jeep Compass introduce una calibrazione ottimizzata di motore e batteria, con nuovi pneumatici da 18 pollici di classe A+.

I suv Renegade e Compass Plug-In Hybrid offrono "emissioni zero" in modalità elettrica e sicurezza su ogni terreno grazie al sistema Jeep eAWD. Ne abbiamo parlato con, Senior Brand Manager Jeep.