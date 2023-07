In arrivo Torres, il nuovo Suv coreano a zero emissioni

Il Gruppo Koelliker, importatore e distributore in Italia del marchio KGMobility, si prepara a lanciare sul mercato italiano il nuovo Torres EVX, evoluzione del modello distribuito con l’ex brand coreano SsangYong. Svelato poco tempo fa come anteprima europea sotto i riflettori dell’Automotive Dealer Day 2023, il KG Mobility Torres EVX punta subito a conquistare una clientela dinamica e amante della musica diventando protagonista del tour estivo m2onthebeach.

Le tappe dell’m2onthebeach

Sarà infatti possibile ammirare l’inedito SUV in un tour che toccherà le spiagge più belle d’Italia durante tutto il mese di agosto. L’m2onthebeach si aprirà il 5 e l’8 agosto al Samsara di Riccione, dove troveremo Albertino e Wad, successivamente si sposterà a Porto Rotondo con “Get Far” Fargetta il 10 agosto presso il Blu Beach. Il 19 agosto toccherà a Catania, dove all’Afrobar Beach si esibiranno i dj di m2o, mentre il tour si concluderà a Jesolo, il 27 agosto, con Bad Dolls nel beach club Terrazza Mare.

Linee tese e muscolose

Derivato dal SsangYong Torres equipaggiato con motore termico, il rinnovato SUV coreano si distingue esteticamente per il nuovo frontale, impreziosito da inediti fari LED che si sviluppano orizzontalmente e sfoggiano un design decisamente sottile e sfuggente. Di nuova concezione anche la calandra priva di feritoie e prese d’aria per offrire una minore resistenza aerodinamica. La parte posteriore ricalca invece le linee tese e muscolose della versione da cui deriva.

Abitacolo hi tech

L’abitacolo è stato totalmente ridisegnato, puntando ad un aspetto decisamente hi tech. La plancia è dominata da un ampio display da 12,5 pollici che permette di gestire la connettività per smartphone grazie all’integrazione di android e ios. Tra i vare funzioni che possono essere comandate dall’impianto multimediale troviamo la possibilità di gestire climatizzazione, blocco del differenziale posteriore, riscaldamento e raffreddamento dei sedili. Non manca inoltre il Wireless charger per smartphone e la funzione per regolare l’impianto luci abientale in 32 differenti sfumature di colori.

Generosa abitabilità e ricca dotazione

Degni di nota i sedili, ergonomici che puntano a garantire un elevato livello di comfort e un ottimo “contenimento laterale” del corpo. I sedili posteriori, divisibili e ripiegabili, possono essere inclinati per aumentare il comfort a seconda delle esigenze dei passeggeri. Decisamente generoso il vano che offre una capacità che va da 703 litri a 1.662 litri abbattendo il divano posteriore. Ricca la dotazione di sistemi di sicurezza e ADAS come, ad esempio, il cruise control intelligente, il mantenimento di corsia. A questi due dispositivi si aggiungono il controllo antiribaltamento, il controllo in discesa, il controllo della stabilità del rimorchio, la frenata multipla che previene un secondo impatto all’accadere di un primo eventuale impatto.

Motore

Il nuovo Torres risulta equipaggiato con un motore benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 1.5 litri, in grado di erogare una potenza di 163 CV e una coppia massima di 280 Nm già a 1.500 giri. La velocità massima dichiarata è pari a 194 km/h con cambio manuale e di 191 km/h se si opta per il cambio automatico. La trazione può essere anteriore o di tipo integrale.

Debutto commerciale

Il nuovo Suv Torres può essere già pre-ordinato in tutte le concessionarie del Gruppo Koelliker e fino al 30 settembre sono inclusi 5 anni di manutenzione gratuita.