Kia EV3, il suv elettrico ispirato al futuro

Un’auto creata all’insegna della dinamicità e con un design avanzato. Stiamo parlando della nuovissima Kia EV3, il suv compatto pensato per chi si vuole affidare all’elettrico con linee ispirate alla natura e al futuro. Siamo andati a scoprirla con Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design che ci ha raccontato della filosofia Opposites United di Kia e svelato cosa si cela dietro il progetto della vettura.

La filosofia di design firmata Kia

Si chiama “Opposites United” la filosofia di design di Kia che ha l’obiettivo di coniugare natura e modernità in un un’unica vettura. Le linee esterne richiamano la spaziosità dell’ambiente interno che è stato pensato per offrire ai passeggeri comfort e relax durante il viaggio, come ha spiegato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design: “Questa filosofia è ispirata al contrasto della vita quotidiana e a volte nella vita alcune cose che sembravano così distanti si uniscono e creano momenti magici ed è proprio quello a cui ci siamo ispirati per il progetto EV3”. L’auto è stata progettata pensando al linguaggio estetico del futuro. "Abbiamo cercato di mantenere sia l'interno che l'esterno dell’auto molto puliti, evitando di aggiungere troppi elementi. Ci siamo focalizzati affinché gli elementi presenti siano molto espressivi” spiega Karim. Anche il colore dell’auto è un dettaglio importante “il verde fresco, chiamato Aventurine Green, rappresenta una scelta che vuole esprimere raffinatezza. Un colore può esprimere le cose in modo molto forte e pensiamo che questo verde incarna perfettamente il marchio e la sensazione di modernità”, conclude. Oltre all'Aventurine Green è stata realizzata anche la tinta carrozzeria Terracotta in esclusiva per EV3. Per gli interni vi è la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione di colori, materiali e finiture ispirati agli elementi naturali di Aria, Terra e Acqua. Le opzioni includono Subtle Grey, Warm Grey, Blue, mentre Onyx Black è disponibile esclusivamente per gli allestimenti delle versioni GT-line.

Tecnologia al servizio delle persone

Kia ha dotato il modello EV3 di una serie di funzionalità avanzate tipiche dei SUV elettrici di grandi dimensioni. Tra queste, le tecnologie ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) includono il controllo dinamico della coppia elettrica (eDTVC), il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Keeping Assist, l'Highway Driving Assist e il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, che aumentano la sicurezza per conducenti e passeggeri. Il Remote Smart Parking Assist permette di parcheggiare la vettura in spazi ristretti senza bisogno di essere al volante. L'Head-up Display (HUD) da 12 pollici proietta informazioni sul parabrezza, migliorando la sicurezza e l'attenzione di chi guida grazie alla sua posizione rialzata. L'EV3 introduce la tecnologia di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0, che consente una guida con un solo pedale, aumentando l'efficienza energetica e riducendo l'affaticamento nei viaggi lunghi. Un concetto, quello della tecnologia, che si affianca a quello di sostenibilità. “Siamo dell'idea che la tecnologia debba servire l'utente e migliorare l'esperienza di guida. Per esempio, abbiamo quelli che chiamiamo i '10 must have sostenibili. Questo significa che con questi dieci criteri, ci assicuriamo di avere una quantità minima di riciclabilità. Non usiamo pelle animale, ma utilizziamo un poliuretano (PU) che contiene il 20% di materiale riciclato. Inoltre, per i tappeti, utilizziamo reti da pesca riciclate. Questo è solo un esempio di come stiamo espandendo l'uso di materiali riciclati nell'auto" ha spiegato Karim.

Caratteristiche tecniche

Questo SUV compatto è dotato di un avanzato motore elettrico a trazione anteriore, costruito sulla piattaforma modulare globale elettrica (E-GMP) del Gruppo e alimentato da batterie di quarta generazione. La versione Standard dell'EV3 è equipaggiata con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante Long Range è fornita di una batteria da 81,4 kWh. Entrambe le versioni montano un motore elettrico da 150 kW/283 Nm. L'autonomia dichiarata è di 600 km AER di autonomia con una capacità di ricarica dal 10 all’80% della batteria in 31 minuti. Inoltre velocità massima dell'EV3 è di 170 km/h. EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza con un passo di 2.

680 mm.