Kia EV3 vince il premio come miglior Compact suv ai Women's Worldwide Car of the Year Awards 2025

Il riconoscimento

Kia ha annunciato che il suo modello EV3 ha conquistato il titolo di miglior Compact SUV ai rinomati Women's Worldwide Car of the Year Awards 2025. La giuria, composta da 82 giornaliste esperte provenienti da 55 paesi, ha scelto la Kia EV3 come la migliore tra 12 concorrenti nella categoria dei suv compatti, lodandone la sicurezza, la qualità, il design, la facilità di guida, le prestazioni e l’impatto ambientale. Con la sua combinazione di innovazione tecnologica, comfort e un eccellente rapporto qualità-prezzo, Kia EV3 si conferma come un modello pensato per una mobilità elettrica accessibile e all’avanguardia.

Kia EV3

Fedeli alla filosofia di design "Opposites United", l'EV3 fonde modernità e natura dando vita a un design esterno e interno che colpisce per la sua originalità e armonia. Con un passo di 2,68 metri e una lunghezza di 4,30 metri, è stato possibile creare un abitacolo spazioso e innovativo, simile a quello di un salotto. Il bagagliaio offre una capacità di 460 litri, con un ripiano regolabile su due livelli, mentre il vano frunk da 25 litri completa la praticità del veicolo. L'EV3 si distingue anche per la sua autonomia, con una percorrenza di 605 km nella versione da 81,4 kWh. Per la versione da 58,3 kWh, l'autonomia è di 436 km. I consumi e le emissioni sono calcolati secondo il ciclo standard WLTP. È importante notare che lo stile di guida e altri fattori esterni possono influenzare l'efficienza reale.

Il riconoscimento

Il riconoscimento ottenuto dalla Kia EV3 ai WWCOTY Awards 2025 rappresenta una dimostrazione dell’impegno costante di Kia nel creare veicoli che soddisfano un ampio ventaglio di esigenze e preferenze. Questo premio evidenzia, inoltre, la crescente popolarità globale della Kia EV3 e la sua particolare affinità con il pubblico femminile in ogni parte del mondo. Grazie a questo risultato, la Kia EV3 accede di diritto alla fase finale della competizione per contendersi il titolo di WWCOTY Award, insieme alle altre cinque vetture che si sono distinte nelle diverse categorie, tra cui 4x4 e Pick-Up, Large suv, Large Car, Performance And Luxury Cars e Urban Model.

Il vincitore assoluto del WWCOTY, premio che lo scorso anno è stato conquistato dalla Kia EV9, sarà annunciato il 6 marzo, due giorni prima della Giornata internazionale della donna, conferendo un ulteriore significato simbolico a questo prestigioso riconoscimento.