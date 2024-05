Kia EV6 restyling, l’elettrica coreana cambia volto e aumenta l’autonomia

La Kia EV6, sofisticata vettura 100% elettrica presentata nel 2011 ed eletta Car of the Year 2022, diventa oggetto di un interessante restyling di metà carriera che coinvolge non solo l’estetica della vettura, ma anche il powertrain elettrico. Al momento non è stata svelata la data del lancio, ma con ogni probabilità la nuova BEV coreana sbarcherà in concessionaria entro la fine dell’anno.

Kia EV6 restyling, il design

Dal punto di vista estetico, la novità più evidente si concentra nella zona frontale e in particolare nella firma luminosa che richiama quella della più grande recente SUV EV9. Troviamo dei proiettori rivisti stilisticamente ed uniti da una sottile linea LED. Di nuova concezione anche i fascioni paraurti e la collezione di cerchi in lega disponibili nelle misure da 19 e 20 pollici.

Abitacolo

Gli interni sono stati aggiornati con un nuovo volante con comandi multimediali, mentre i due display appaiati sfoggiano un differente profilo, non manca ovviamente il sistema di infotainment dotato dei più moderni sistemi di connettività, compresi Android Auto e Apple CarPlay di serie. Nuovo il sistema di autenticazione delle impronte digitali, l’head-up display da 12 pollici che evita distrazioni alla guida, mentre gli specchietti retrovisore sono di tipo digitale. Le finiture sono ora in nero lucido al posto dei dettagli opachi.

Nuova batteria

Dal punto di vista tecnico, la novità più succulenta è l’adozione della nuova batteria da 84 kWh che prende il posto di quella meno potente da 77,4 kWh. L’inedito accumulatore può essere ricaricato dal 10 all'80% fino a 350 kW. Secondo i dati, la versione con trazione posteriore vanta un’autonomia di 494 km, contro i 475 km del modello precedente. Al momento non sono stati comunicate altre informazioni in merito alla potenza fornita dalle versioni disponibili.

Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo invece airbag laterali per la fila posteriore e montanti B più spessi capaci di ottimizzare la rigidità della vettura.