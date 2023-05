L’aerodinamica su due ruote di MV Agusta protagonista del FuoriConcorso 2023

Non solo Villa d’Este. Il weekend del 20-21 maggio, su quello stesso ramo del lago di Como che ogni anno accoglie migliaia di amanti delle auto classiche e del lifestyle da tutto il mondo, si è svolto un altro evento motoristico tra i più esclusivi al mondo, e forse ancor di più perché rivolto a una nicchia di veri appassionati di tutto ciò che ha delle ruote e un motore. Parliamo del FuoriConcorso, manifestazione tenutasi nelle due ville tematiche di Villa del Grumello e Villa Sucota, letteralmente a minuti di auto da Cernobbio. È proprio qui che MV Agusta, azienda motociclistica italiana tra le poche a poter vantare ancora oggi quel sapore di artigianalità e interesse collezionistico che tanto attira gli appassionati in questo tipo di manifestazioni, ha scelto di presenziare per la seconda volta al FuoriConcorso per confermare - qualora ce ne fosse ancora bisogno - che le intenzioni della dirigenza sono chiare e definite nel voler continuare a stupire clienti e fan senza perdere un briciolo del proprio DNA.

Lo fa togliendo nuovamente i veli, dopo lo sneak peek di fine 2022, alla nuova MV Agusta Superveloce 1000, l’ultima aggiunta al filone neo-retrò che ha avuto inizio con la Superveloce 800. Un modello in serie limitata che rende omaggio al passato guardando al futuro, ispirandosi non solo nella tecnica ma anche nelle soluzioni stilistiche e aerodinamiche alla MV Agusta 500cc 4 cilindri 72/74, considerata a giusto titolo “la madre di tutte le moto da corsa” per aver dato vita ad alcune soluzioni aerodinamiche visibili oggi in MotoGP. Una scelta particolarmente azzeccata visto che il tema del FuoriConcorso 2023 è proprio quello di dare risalto alle più avveniristiche auto sportive e da corsa che si sono distinte per la propria aerodinamicità.

L’avanguardia aerodinamica firmata MV Agusta stupisce i visitatori

Nei due giorni della mostra-evento, i visitatori hanno potuto ammirare una vastissima selezione di alettoni, spoiler, diffusori e ogni sorta di meraviglia aerodinamica proveniente dai più prestigiosi musei dell'auto e dalle collezioni private del mondo: dalla Fiat Abarth 1000 Monoposto del 1960 (accreditata di una velocità massima di 200 km/h, un record se si considera l’esigua potenza di soli 105 CV) alla leggendaria Porsche 956 colorata Rothmans guidata da Jacky Ickx alla 24 Ore di Le Mans, passando per l’affascinante Alfa Romeo Giulia TZ firmata Zagato e “l’esotica” Honda NSX del 1990. Tutte icone a quattro ruote che hanno dato ulteriore risalto alle uniche due ruote presenti sulla scena: la fiammante MV Agusta Superveloce 1000 (attesa sul mercato nel 2024) e la sua ruspante musa ispiratrice MV Agusta 500cc 4 cilindri 72/74, un raro esemplare concesso in prestito dalla collezione Elli. I più fortunati - sì, noi c’eravamo! - hanno avuto la possibilità di farsela raccontare da chi, quella moto, l’ha non solo guidata ma anche sviluppata, forte di un palmares di vittorie da far arrossire i più grandi campioni del motociclismo contemporaneo: e chi se non Giacomo Agostini, alias il pilota più titolato nella storia del motomondiale? “L’MV è stata la mia seconda famiglia dopo l’inizio con la Moto Morini. Avevo appena vinto il motomondiale e ricevetti la chiamata del conte Agusta. Da lì ho trascorso degli anni meravigliosi, vincendo 13 campionati del mondo e contribuendo a sviluppare personalmente le moto con i loro iconici motori a tre cilindri”.

Un sodalizio sfociato nel 2021 con la MV Agusta Superveloce 800 Ago, nata per celebrare le 311 (+2) vittorie complessive del pilota bergamasco. “Rispetto a quando correvo io la tecnologia ha fatto passi da gigante, dai freni all’elettronica, passando per le gomme e i telai. Una volta il pilota faceva davvero la differenza per vincere”, prosegue Ago. E non solo alla guida: Agostini, ha infatti contribuito attivamente allo sviluppo dei modelli da corsa, trasferendo di conseguenza questi accorgimenti anche sui mezzi stradali. Anche per questo la Superveloce 1000 è così simile alla progenitrice: basta osservare la reinterpretazione delle ali anteriori per l'effetto suolo, introdotte sulla moto degli anni ‘70 molto prima che questa tendenza diventasse popolare come lo è oggi nella MotoGP moderna. Sull’edizione 2024, queste ali presentano anche un elemento verticale, che aiuta non solo a convogliare il flusso d'aria lungo la carrozzeria ma anche ad ottimizzare il raffreddamento del motore 4 cilindri.

“Da sempre lavoriamo esplorando nuovi modi per incrementare la deportanza all’anteriore, dal momento che quando si accelera il peso si sposta al posteriore e si vuole mantenere la stabilità della ruota davanti”, ci ha raccontato il CEO Timur Sardarov, al timone di MV Agusta dal 2019 dopo l’acquisizione dell’azienda da parte della sua famiglia. Le ali anteriori raggiungono proprio lo scopo prefissato, introducendo un elemento di stile che contribuisce a consolidare la reputazione della Casa di Schiranna come icona di eleganza e simbolo di velocità, tecnologia d’avanguardia e stile, incarnandosi come esempio illustre di “Motorcycle Art”.

Gli altri must del FuoriConcorso

Nella stessa splendida cornice, a pochi passi da Villa del Grumello il FuoriConcorso ha aperto le danze per la celebrazione del 75° anniversario di Porsche. Allestita nell’imponente location neoclassica di Villa Olmo, location perfetta per la prima mostra open-air mondiale del marchio tedesco, la manifestazione ha offerto ai visitatori uno sguardo da vicino ai modelli più iconici della Casa di Zuffenhausen: una selezione di auto sportive d’epoca e contemporanee, stradali e da corsa, che hanno lasciato il segno per un motivo o per l’altro nell’heritage Porsche. Un’occasione per raccontare anche curiosità, dietro le quinte e coinvolgenti “storie di sognatori”.

Il 75° compleanno di Porsche non è l'unico anniversario ad essere stato celebrato in grande stile al FuoriConcorso di quest'anno. Cinquant’anni fa, nel 1973, Ferrari lanciò la sua prima auto sportiva a motore centrale con la 356 GT4 BB “Berlinetta Boxer”, altro fulgido esempio di icona del design aerodinamico grazie alla firma inconfondibile di Leonardo Fioravanti per Pininfarina. Quale migliore occasione del FuoriConcorso a tema Aero, quindi, per omaggiare la “BB”? Una vera protagonista della storia Ferrari che proprio alla kermesse di Como è stata celebrata con l’esposizione di alcuni esemplari, la presentazione del libro “Berlinetta Boxer. The legend.” e la predisposizione di un simulatore di guida per mettersi al volante della mitica berlinetta del cavallino.

"Fin da quando ero un ragazzino, sono stato affascinato dall'aerodinamica e dalle forme fantastiche che designer e ingegneri hanno creato per rendere le loro auto più veloci e più veloci ancora", afferma Guglielmo Miani, presidente del marchio di lusso milanese Larusmiani e fondatore della serie di eventi FuoriConcorso. "L'impatto dell'aerodinamica sulla storia del design automobilistico non può essere sottovalutato - e sono lieto che siamo riusciti a raccogliere alcune delle auto più rilevanti, rare e notevoli del design aerodinamico a FuoriConcorso Aero di quest'anno”.