Lamborghini Urus e Huracan sono ormai sold-out, tutte vendute fino al termine della produzione

Lamborghini Urus e Huracan sono gli ultimi modello completamente endotermici della casa emiliana, pronta al nuovo passo verso un futuro di modelli elettrificati, prima di arrivare all’elettrico ma solo dal 2030. La potentissima suv da oltre 650 CV e la supercar “entry level” sono così andate completamente sold-out fino alla fine prevista della produzione. Volevate accaparrarvene una? Purtroppo sembra essere ormai troppo tardi.

Urus e Huracan, super ricercate

Sono passati pochi mesi dalla notizia dei futuri pensionamenti di Urus ed Huracan che la clientela è subito corsa ai ripari. Tutti gli slot produttivi previsti fino al termine della produzione (verosimilmente metà / fine 2024) sono già stati prenotati da clienti, collezionisti e concessionari. Chiunque volesse accaparrarsi uno degli ultimi modello con i soli motori V8 o V10 ha scelto di giocare d’anticipo, evitando la chiusura degli ordini. Lo conferma sia un rapporto di Automotive News ma anche lo stesso Stephen Winkelmann durante una recente conferenza, in cui ha spiegato come tutti i possibili esemplari di Urus e Huracan sono ormai prenotati, da qui alla fine della produzione. Una risposta secca nei confronti dei futuri modelli ibrdi mild ed ibridi plug-in che la casa bolognese lancerà a partire dal 2024.

Nuovi modelli elettrificati

Non si sa ancora con chiarezza cosa arriverà dopo Urus e Huracan ma ci si aspetta una versione ibrida plug-in ad alte prestazioni della suv e una nuova supercar elettrificata – anche in questo caso ibrida plug-in – ad affiancarsi alla nuovissima Lamborghini Revuelto, pronta ad impostare nuovi standard del segmento. La Huracan Sterrato è infatti l’ultima variante della celebre sportiva ad adottare il V10 aspirato, puramente endotermico, senza alcun ausilio elettrico. Lo stesso vale per Urus Performante, il potente suv da ben 666 CV e 850 Nm di coppia, scaturiti dal 4.0 V8 biturbo condiviso con il Gruppo Vokswagen