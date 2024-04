La Lamborghini Urus SE indossa i Pirelli P Zero Elect, pneumatici speciali per il SUV plug-in hybrid del Toro

Ascolta ora: "La Lamborghini Urus SE indossa i Pirelli P Zero Elect, pneumatici speciali per il SUV plug-in hybrid del Toro"

È stato un percorso di sviluppo durato ben due anni e caratterizzato da molti momenti intensi, quello effettuato da Pirelli e Lamborghini per raggiungere l’altissimo livello di performance della gamma Pirelli P Zero Elect dedicata alla Lamborghini Urus SE, primo SUV ibrido della Casa del Toro.

Lamborghini Urus SE e Pirelli P Zero Elect

Lo sviluppo biennale ha portato gli uomini della Casa di Sant’Agata bolognese e quelli del colosso italiano di pneumatici dagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò, nel cuore del Salneto, ai -30° del ghiaccio del circolo polare artico. Alla fine di questo duro e lungo lavoro sono nati i P Zero da 21, 22, 23 pollici e lo Scorpion Winter 2 da 22 pollici, realizzati appositamente per il nuovo SUV ricaricabile alla spina, Urus SE.

Un pacchetto di tecnologie dedicato alle elettrificate

Tutti i 4 pneumatici sfoggiano la sigla “Elect” che indica il pacchetto di tecnologie utilizzate per enfatizzare le caratteristiche e le qualità delle auto elettrificate. Tutto di questi pneumatici, dalla struttura, al battistrada, passando per le mescole, sono ottimizzati per resistere alla coppia elevata della vettura, per supportarne i carichi, per contenere la rumorosità da rotolamento e per favorire la durata delle batterie grazie a una ridotta rolling resistance.

Tre misure disponibili

Tutte e tre le misure disponibili per le Pirelli P Zero dedicate alla Urus SE rispondono a esigenze differenti e complementari di questo SUV. Ad esempio, quello da 21 pollici enfatizza maggiormente l’aspetto del comfort, la versione da 23 pollici è la più performante e anche la più gettonata dai clienti. L’obiettivo era ottenere uno stile di guida estremamente sportivo, raggiungendo un feeling di sterzo reattivo, preciso e prevedibile, sia nella guida di tutti i giorni, sia nell’uso in pista. Grazie a profili e materiali sviluppati appositamente per sostenere le forze elevate a cui è sottoposta la vettura, i fenomeni di surriscaldamento e abrasione sono minimizzati, permettendo anche manovre estreme come addirittura il drifting.

Un altro dettaglio tecnico molto importante è l’utilizzo di mescole meno sensibili agli sbalzi termici, cosa che rende il P Zero affidabile in un’ampia gamma di condizioni e temperature, anche in caso di precipitazioni atmosferiche. Come se non bastasse è stata anche ottenuta una guida confortevole e una resistenza al rotolamento contenuta, con lo scopo di ottimizzare l’efficienza dell’auto.

Scorpion Winter 2, ideale per la stagione fredda

Se si utilizza la Urus SE durante la stagione invernale, magari su strade di montagna innevate, lo Scorpion Winter 2 punta ad essere particolarmente efficace per offrire altissime performance in queste condizioni. La sicurezza nei mesi freddi e sulla neve è ottenuta grazie alla struttura 3D del disegno battistrada in cui le lamelle assumono, con l’usura, un andamento a zig-zag, consentendo al pneumatico di essere efficace per tutta la sua durata. E’ stato inoltre ottenuto un grip ancora maggiore utilizzando una mescola specifica testata sul ghiaccio del circolo polare artico. Questa mescola rende lo pneumatico performante non solo sull’asciutto, ma garantisce un’elevata flessibilità alle basse temperature per un’ottima aderenza sui fondi scivolosi.

La gamma Pirelli per la Urus

I prodotti Pirelli dedicati alla Lamborghini Urus sono tanti e variegati, in modo da accontentare le esigenze e i gusti della clientela. I nuovi P Zero e Scorpion Winter 2 di cui abbiamo parlato si aggiungono infatti alle altre soluzioni disponibili per le versioni precedenti della Urus. Parliamo degli estivi P Zero da 21, 22 e 23 pollici e i P Zero Corsa da 22 pollici. Non manca il quattro stagioni Scorpion Zero All Season da 22 pollici gli invernali Scorpion Winter da 21 e 22 pollici e gli Scorpion Ice Zero 2 (il chiodato) da 21 pollici.

Inoltre, per la Lamborghini Urus Performante troviamo lo sportivissimoadattato alle esigenze di un SUV e ovviamente omologato per l’uso stradale.