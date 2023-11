Lambretta Elettra, svelata a EICMA 2023 la visione “Green” dell’iconico marchio

Dal lontano 1947, lo storico nome Lambretta rappresenta una vera e propria icona mondiale nel settore degli scooter, grazie al suo stile unico e inconfondibile. Oggi Lambretta traccia una nuova e importante rotta verso il futuro (ovviamente sempre più sostenibile) svelando in anteprima mondiale sotto i riflettori di EICMA 2023 la sua visione di mobilità 100% elettrica, rappresentata da un inedito prototipo battezzato con l’evocativo nome di Elettra.

Design tra passato e futuro

Questo inedito prototipo, che anticipa la prossima produzione del modello di serie, si distingue per il suo affascinante stile, che mescola in un sapiente mix passato e futuro. Il risultato è un coerente e ben riuscito rispetto delle inconfondibili forme tipiche del Marchio, abbinate ad una propulsione 100% elettrica, in gardo di rispettare l’ambiente e al tempo stesso fornire ottime prestazioni. La silhouette filante sfoggia fianchi sinuosi che abbracciano la sella dalla suggestiva forma. Di forte impatto estetico il gruppo ottico anteriore LED dalla forma esagonale. Colpiscono anche le frecce poste all’estremità del manubrio e le leve a scomparsa che però potrebbero non arrivare sul modello di serie.

Motore e potenza

L’Elettra, primo modello 100% elettrico di Lambretta, rappresenta quindi una vera e propria rivoluzione tecnica per il brand. Il suo motore a magneti permanenti che offre zero emissioni, promette prestazioni brillanti grazie ad una potenza continua e di picco, rispettivamente pari a 4 kW e 11 kW, mentre la coppia raggiunge i 258 Nm.

Prestazioni e autonomia

I numeri di potenza e coppia consentono una velocità massima dichiarata di circa 110 km/h, mentre l’autonomia offerta dalla batteria al litio, da 4,6 kWh può raggiungere i 127 km (a velocità costante di 40 km/h), oppure i 60 km (velocità costante di 80 km/h). Il tempo di ricarica è di circa 5,30 ore con una presa domestica da 220V, ma si riduce a 36 minuti (fino all’80%) sfruttando una ricarica rapida presso una colonna pubblica.

Elettronica e dinamica

E’ possibile gestire il propulsore a seconda delle proprie esigenze di guida, sfruttando le potenzialità offerte da 3 differenti modalità di marcia selezionabili e chiamate Eco, Ride e Sport. Elettra promette di essere anche molto agile grazie a dimensioni generali contenute che la rendono ideale nella guida urbana e congestionata. L’altezza sella pari a 780 mm risulta adatta a tutti, mentre il peso di 130 kg rientra nella normalità della categoria. Le ruote da 12 pollici sono di dimensioni generose, mentra davanti troviamo la classica sospensione “a ruota tirata” con doppio ammortizzatore. La sospensione posteriore invece è completamente riprogettata con una unità ammortizzante posizionata in maniera orizzontale sopra il motore, collegata con un braccetto al forcellone d’alluminio.