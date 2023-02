Last Call, ultima chiamata

Chi non conosce Clint Eastwood, il suo personaggio Harry Callagan e la sua Smith & Wesson 44 Magnum? Chi l'avrebbe mai detto che un giorno l'ispettore dagli occhi di ghiaccio avrebbe estratto dalla fondina non il micidiale revolver ma un teaser elettrico? E sì, prima o poi sarebbe arrivato il giorno, come un mantra ci ripetevamo, "ci vorrano anni, decenni se non addirittura secoli". E invece, forse complice la malefica sindrome di Greta Thumberg, non lo so, ma so che quel domani cosi lontano è diventato un triste presente.

Già, a tutti i nostagici degli 8 e 6 cilindri a V in ascolto, è partito il conto alla rovescia. Dodge ha diramato un comunicato stampa dove dichiara che dal prossimo dicembre cesserà la produzione delle Charger e Challenger con i suoi motori a scoppio in virtù di vetture elettriche.

E già circola lo sgomento nel popolo USA, un popolo che si nutre a colazione di ingombranti Pick Up, che pranza con jellow taxi grandi come "School Bus" e cena con anabolizzate Muscol Car, tutte possibilmente con l'8 cilindri a V che negli USA metterebbero anche nello spazzolino da denti. Ebbene sì, quel giorno ahimè è arrivato. Last Call è la parola d'ordine del clan che fa del più yankee dei motori quasi un urlo di sopravvivenza, un po' una chiamata a "resistere".

È il manifesto, il messaggio per nulla velato che case, brand come Dodge mandano a tutti coloro che con l'elettrico non hanno nulla da spartire. E proprio "Last Call" recita l'ultima chiamata che sta a definire uno spartiacque tra il passato e il futuro elettrico. Il passato o il presente, scegliete voi, riguarda i poderosi Hemi 8 cilindri americani di oltre 7 litri di cilindrata, pronte a lasciare il posto a nuove generazione di Gt da potenze mostruose ma rigorosamente elettriche, dove la terminologia "Gals" galloni ( circa quattro litri ) sarà sostituita da Dc ( Direct Current ) corrente continua. Che avranno sì potenze esoteriche, ma senza quel sound che dà a quei razzi con 4 ruote l'apparenza di un Dragster con la targa. A stretto giro avremo delle muscle car a zero emissioni e in moralità Stealth, magari non invisibili ai radar, ma di sicuro con l'appeal di un frigorifero.

Last Call riguarda quasi tutta la gamma Dodge, che sia la Sedan Charger che la rabbiosa Challenger, tutte accomunate da quell'opera d'arte incastonata sotto il cofano: il leggendario e più famoso dei motori made in USA l'otto cilindri a V Hemi sovralimentato da oltre 700 cv appunto.

Saranno 7 queste extra series version: ognuna si rifarà ad un relativo modello del passato di casa Dodge, tutti modelli che ora in tirature limitate vengono immessi sul mercato americano e che stanno andando a ruba, con ogni livrea, con o senza strisce.