Lombardia, fino a 6.000 euro di incentivi extra per le auto elettriche: ecco i modelli

Nel caso foste interessati all’acquisto di un’auto elettrica e foste residenti in Lombardia, dovete sapere che mai si è presentata un’occasione tanto interessante. Oltre infatti al tetto massimo di incentivi governativi, pari a 5.000 euro con rottamazione, la regione Lombardia mette a disposizione altri 6.000 euro. Sommando i due scaglioni, lo sconto complessivo per il cliente può arrivare sino a ben 11.000 euro.

Incentivi in Lombardia: come funzionano

Come già avvenuto nel 2021, la regione ha stanziato circa 12 milioni di euro destinati agli incentivi ambientali per l’acquisto di una vettura basso impatto ambientale o, più precisamente, elettrica o a idrogeno. Si può suddividere in due varianti: fino a 1.000 euro senza rottamazione o 4.000 euro con rottamazione. Per accedere però a tale ribasso, è necessario presentare una fattura che riporti l’ulteriore sconto applicato in concessionaria in fase di vendita. Questo deve essere di almeno 1.000 euro senza rottamazione e almeno 2.000 euro (o il 12% del prezzo di listino) in caso di rottamazione. In questo modo, sommando le cifre, si arriva ad un ribasso massimo fino a 2.000 euro senza rottamazione e 6.000 euro in caso di rottamazione.

Condizioni e limiti

Riguardo all’auto da rottamare, la regione fa sapere che si dovrà trattare di una vettura Euro 2 o inferiore se a benzina o Euro 5 o inferiore a gasolio, mentre per quanto riguarda gli incentivi statali si parla di una vettura in possesso da almeno 1 anno, con almeno 10 anni di età e con classe di omologazione inferiore o uguale ad Euro 4. Parlando invece del nuovo, se per l’incentivo statale si parla solamente di auto da immatricolare (quindi nuove) l’incentivo della Lombardia include anche vetture a KM 0 immatricolate dopo l’1 gennaio 2022. Il limite del prezzo di listino è poi fissato a 45 mila euro iva esclusa (circa 55 mila euro), mentre quello statale a 35 mila iva esclusa (42.700 euro). L’ultima clausola è sull’acquirente che, necessariamente, deve essere residente in Lombardia, mentre per ciò che riguarda i concessionari c’è bisogno che questi aderiscano all’iniziativa.

Come ottenere l’incentivo massimo di 11.000 euro

Riassumendo in breve, l’unico scenario in cui sia possibile arrivare fino a ben 11.000 euro di sconto complessivo è il seguente:

- essere residenti in Lombardia;

- possessori da almeno un anno di una vettura Euro 4 (o inferiore) a gasolio o Euro 2 (o inferiore) a benzina con più di 10 anni e da rottamare;

- trovare il concessionario che aderisca all’iniziativa;

- acquistare un’auto elettrica da immatricolare il cui prezzo di listino sia inferiore a 42.700 euro.

Una volta soddisfatti tutti questi punti sarà possibile “conquistare” il valore massimo dell’incentivo disponibile, in caso contrario c’è bisogno di calcolare quale voce viene soddisfatta per capire l’ammontare dello sconto. Per chi invece non fosse residente in Lombardia il calcolo rimane piuttosto semplice, legato agli incentivi statali: da 3.000 euro senza rottamazione per l’acquisto di un’auto elettrica fino ad un massimo di 5.000 euro se si disponesse di un’auto Euro 4 o inferiore, da almeno 1 anno, da rottamare.

Le 10 auto elettriche più economiche

Di seguite elencheremo, in ordine più o meno crescente di prezzo, i modelli elettrici che possono beneficiare degli ecoincentivi massimi. Per ovvie ragioni escluderemo una delle più richieste e vendute nel mondo: parliamo di Tesla Model 3 che, grazie al recente sconto sui listini, rientra nell’incentivo. Con un prezzo di partenza da 41.490 euro, grazie agli incentivi, è possibile scendere fino a soli 30.490 in caso di rottamazione (o 36.490 euro senza), per una vettura che promette fino a 500 km di autonomia.

ZD Bee

Si tratta dell’auto elettrica più economica disponibile in Italia (esclusi quadricicli come Renault Twizy e Citroen Ami) che presenta un prezzo di partenza di soli 18.900 euro. Sembra quasi una microcar eppure è una vettura a tutti gli effetti, potendo essere guidata solo a seguito dei 18 anni e con patente B. Dispone di soli due posti secchi, l’abitacolo è piuttosto scarno ma è sicuramente valida e comoda da utilizzare in città, sgusciando nel traffico e negli spazi ristretti. Ha un motore elettrico di soli 41 CV ma quanto basta per spingerla fino a poco più di 100 km/h, con un’autonomia complessiva di circa 180 km, grazie alla batteria da 17 kWh. Il prezzo scende a 13.900 euro senza rottamazione o fino a ben 7.900 euro con rottamazione.

Dacia Spring

Fino a pochi mesi fa l’auto elettrica più economica, la prima di casa Dacia. Compatta, dal design più ricercato della ZD Bee e auto a tutti gli effetti. L’abbiamo recentemente provata e nelle prossime settimane uscirà la nostra prova. Agile nel traffico con i suoi 3,74 metri, buon comfort e spazio sufficiente per quattro passeggeri, oltre ad un discreto bagagliaio. Grazie alla batteria da 27,4 kWh è capace di marciare fino a 255 km, anche se nella nostra prova siamo riusciti a fare meglio del dato dichiarato. La potenza è di 44 CV ma prossimamente uscirà un nuovo propulsore da ben 65 CV. Il prezzo di listino parte da 21.450 euro, e con rottamazione è possibile far scendere il prezzo fino a 10.450 euro, o 16.450 euro senza rottamazione.

Renault Twingo Electric

Nuova Renault Clio è 100% elettrica e condivide la piattaforma con la nuova Smart EQ Fortwo, nonché batteria e motore elettrico. Anche lei è super compatta, solo 3,60 metri di lunghezza, risultando estremamente agile nel traffico, anche lei con quattro porte a disposizione e quattro posti. E’ meglio rifinita di Spring, con qualche materiale più ricercato e anche più confortevole. Lato meccanico, sfrutta un motore elettrico da 82 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh, per un’autonomia complessiva di circa 190 km. Il prezzo di partenza da listino è di 24.050 euro, e con gli sconti può scendere fino a 19.050 euro senza rottamazione e fino a 13.050 euro con rottamazione.

Si tratta della citycar elettrica più di tendenza, continuando con quanto di buono fatto con la prima variante endotermica. Sempre compatta, ricercata nelle linee e più tecnologica della controparte di Renault, precedentemente trattata. Due posti secchi, la più comoda di tutte nel traffico ma anche più costosa. La batteria è ridotta a circa 17,6 kWh ed alimenta lo stesso motore da 82 CV, collocato sull’asse posteriore. L’autonomia complessiva dichiarata scende così a 133 km, mentre il listino è leggermente più alto, partendo da 25.210 euro: senza rottamazione si può arrivare a 20.210 euro, mentre con rottamazione si scende fino a 14.210 euro.

Fiat 500 Elettrica

Si tratta della veste a zero emissioni della più famosa citycar italiana, presentata a partire dal 2020 e ancora oggi una delle elettriche più vendute in Italia. Stile iconico, buone finiture e una piattaforma nativa elettrica che ne migliora sicurezza, tenuta di strada, feeling al volante oltre che sfruttare al meglio lo spazio a brodo nei suoi soli 3,63 metri di lunghezza. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 23 o 42 kWh, e per il modello entry level, il cui prezzo di listino è a partire da 29.950 euro, offre un’autonomia massima fino a circa 180 km. Con rottamazione il prezzo viene ridotto fino a 18.950 euro, mentre senza rottamazione si scende a 24.950 euro.

MG4

Uno dei crossover elettrici più interessanti in commercio, offrendo il miglior compromesso tra costo, qualità, dimensioni e autonomia. Si tratta della nuova generazione di veicoli di MG, lo storico brand inglese che da qualche anno è stato acquisito dal colosso SAIC cinese, in grado di assicurare bassi costi di produzione e tanta sostanza. La batteria parte da 51 kWh ed è anche disponibile una versione con più autonomia, grazie alla batteria maggiorata da 64 kWh, tuttavia nella veste più economica da 30.790 euro, l’autonomia dichiarata è di circa 350 km. Grazie agli ecoincentivi, è possibile arrivare ad un prezzo di 25.790 euro o ben 19.790 euro.

Renault Zoe

Si tratta di una delle prime citycar elettriche ad essersi affacciata sul nostro mercato, infatti diversi esemplari su strada hanno ormai macinato decine di migliaia di chilometri. E’ giunta alla terza generazione, seppur non abbia modificato più di tanto il design. La meccanica si è invece evoluta, ed oggi è disponibile ad un prezzo base di 33.400 euro con un pacco batteria da 52 kWh, spinta da un motore da 135 CV e riesce ad assicurare un’autonomia di circa 390 km. Con gli ecoincentivi il prezzo può scendere fino a 22.400 euro in caso di rottamazione o 28.400 euro senza.

MG ZS EV

Si continua con un altro veicolo di casa MG. Si tratta di ZS, il crossover di medie dimensioni che, rispetto a MG 4, vanta una lunghezza di 4,32 m, perfettamente a cavallo del segmento C. Look più europeo e meccanica più collaudata, vanta una batteria da 51 kWh ed è spinta da un motore elettrico da 177 CV, per un’autonomia complessiva di 320 km. Si tratta del suv elettrico più a buon mercato, con un prezzo di partenza di 34.490 euro, che può scendere fino a 23.490 euro con rottamazione o 29.490 euro senza auto da rottamare.

Nissan Leaf

Si arriva ad un’altra vettura che ha aperto le porte al mercato dell’elettrico in Italia e soprattutto in Europa. Si parla del crossover di casa Nissan, ovviamente Leaf, oggi al restyling della seconda generazione che è cresciuta dal punto di vista meccanico e, soprattutto, estetico. Linea accattivante, equipaggiamento più ricco e molti più accessori, con un pacco batterie da soli 40 kWh e un motore elettrico da soli 150 CV. Nonostante la modesta capacità della batteria è in grado di assicurare ben 378 km a zero emissioni, con un prezzo base di 35.150 euro, nella versione Acenta. Con gli sconti massimi è possibile arrivare fino a 24.150 euro.

Opel Corsa-e

Si tratta in tutto e per tutto della versione a zero emissioni della Opel Corsa tradizionale, con stesse linee e interni, tanto da passare quasi inosservata agli occhi meno attenti. Comoda, abbastanza spaziosa e piacevole da guidare, presenta un prezzo di partenza di 36.000 euro con un pacco batteria da 50 kWh e un powertrain elettrico che eroga circa 100 kW, ovvero 136 CV. Vanta però un’autonomia di soli 300 km, leggermente bassa considerando prezzo e segmento. Con gli incentivi però il prezzo può scendere fino a 25.000 con rottamazione,