Londra, estesa la super tassa per i veicoli più inquinanti

L’amministrazione locale di Londra ha esteso da martedì 29 agosto la zona urbana dove verrà applicata la controversa tassa sui veicoli più inquinanti. Lanciata nel 2019 nel centro di Londra per combattere gli alti livelli di inquinamento, l'ULEZ (ultra low emission zone) è stata notevolmente allargata nel 2021, mentre da oggi è stata estesa in tutta l’area metropolitana della capitale britannica.

ULEZ, come funziona e quanto si paga

Le auto a benzina fino allo standard Euro 4 e i veicoli diesel fino a Euro 6 per circolare nella zona ULEZ devono pagare una tassa di 12,50 sterline (circa 14,50 euro secondo il cambio attuale) al giorno, altrimenti si rischia una sanzione pecuniaria di 180 sterline. I camion e i pullman hanno invece l’obbligo di pagare 100 sterline al giorno, mentre i taxi sono esentati da questo balzello.

Non mancano le tensioni politiche

Il progetto antinquinamento voluto dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha sollevato numerose critiche e polemiche da parte dei residenti londinesi, visto il periodo di crisi e l’elevata inflazione che stanno affrontando i cittadini britannici. Nonostante gli evidenti problemi in termini di consensi elettorali che questa decisione porterà al governo locale laburista, il primo cittadino di Londra sembra volevo tirare dritto per la sua strada senza nessun ripensamento.

Ricordiamo infatti che l'opposizione laburista, ampiamente al vertice nei recenti sondaggi, ha persino pagato lo scotto di questa scelta in termini elettorali, perdendo un'elezione locale. Quest’ultima riguardava infatti in una circoscrizione interessata dall'estensione della tassa, dove il partito era dato per favorito. Non sono inoltre mancate tensioni interne al partito, con leader laburista, Keir Starmer, che avrebbe chiesto a Sadiq Khan di "riflettere" sulla sua decisione di estendere l'area di ULEZ.

Un’area di nove milioni di abitanti

Si stima che con questa ultima estensione, la ULEZ coprirà una mega area di ben nove milioni di abitanti. Nel frattempo, però, si moltiplicano le azioni legali contro questa iniziativa, a cui si aggiungono numerosi atti vandalici nei confronti di centinaia di telecamere ULEZ, secondo quanto riportato dalla polizia locale.