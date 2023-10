Lynk & Co e la visione sulla mobilità elettrica urbana

Il futuro della mobilità urbana è diventato uno dei temi più importanti su cui lavorare per costruttori internazionali di automobili come Lynk & Co. Questo perché la mobilità urbana incide in maniera significativa non solo sulla qualità della vita di chi vive nelle grandi città, ma anche sulla sua salute. Trovare soluzioni per ottimizzare il traffico nelle grandi aree urbane è ormai un obiettivo fondamentale per le autorità locali, le realtà pubbliche e private e i cittadini. Una delle strade più interessanti da seguire è senza dubbio quella della mobilità condivisa, visto che la riduzione delle automobili private sulle strade delle città porta in dote numerosi e notevoli benefici. Tra questi ultimi spicca ovviamente la riduzione del traffico, ma anche il risparmio economico per gli utenti e di conseguenza una maggiore sostenibilità per l’ambiente.

Condivisione fa rima con sostenibilità

La minore circolazione di auto porta ad un abbattimento delle emissioni nocive che incidono pesantemente anche sui cambiamenti climatici. Una interessante e lodevole tendenza che viene registrata nelle città e che sempre più servizi di mobilità condivisa propongono nelle rispettive flotte veicoli 100% elettrici o ibridi.

Gli ospiti del talk

Questi temi, sempre più attuali, sono stati affrontati nel talk organizzato da Lynk & Co e LifeGate che si è svolto a Milano il 18 ottobre 2023. Alla discussione, moderata dal giornalista di LifeGate Roberto Sposini, hanno partecipato esperti del settore e personaggi di spicco delle autorità locali, tra cui Sergio Savaresi, Professore di automazione nei veicoli al Politecnico di Milano e Silvia Bollani, esperta di sicurezza e sostenibilità di Altroconsumo e il CEO di Lynk e CO, Alain Visser.

Lynk & Co

L’evento si è svolto nella suggestiva location del Club milanese del mobility brand, inaugurato lo scorso novembre. Tra i protagonisti e organizzatori dell’evento troviamo la già citata Casa automobilistica Lynk & Co, appartenete all’orbita del colosso cinese Geely (già proprietaria di Volvo e Lotus) e approdata in Italia nel 2021, riscuotendo in pochissimo tempo un grande successo commerciale.

Tra i principali fattori del successo di Lynk & Co troviamo la strategia di rivoluzionare la mobilità condivisa rendendola accessibile e flessibile, reinventando l’acquisto, il possesso e l’uso dell’automobile. Secondo Alain Visser, fondatore dell’azienda, l’obiettivo principale di Lynk & CO è quello di proporre un accesso alla mobilità più semplice a un prezzo competitivo. Non è infatti un caso che maggior parte dei soci (circa il 90%) ha optato per una membership mensile, paragonabile agli abbonamenti streaming di musica e contenuti video. Versando un canone mensile di 600 euro, l’utente i membri possono utilizzare un’auto ibrida che ha incluso l’assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e bollo. Come se non bastasse, hanno anche la possibilità di condividere l’auto con la community Lynk & Co, riducendo ulteriormente i costi dell’abbonamento mensile.

I Club Lynk & Co

A proposito del Club Milanese di Lynk e CO, il CEO Alain Visser ha dichiarato:

Le porte del nostro Club milanese saranno aperte sia ai nostri soci sia a tutti coloro che cercano una mobilità diversa da quella tradizionale, più sostenibile, inclusiva e all’avanguardia, guardando al futuro non dell’automotive ma del lifestyle. Il Club è il punto dove innovazione, sostenibilità e curiosità trovano il loro spazio: un centro di aggregazione nella quale la community e le persone che ancora non ne fanno parte possano condividere le loro idee sorseggiando un caffè o ascoltando un concerto live. Sarà possibile osservare da vicino l’automobile Lynk & Co 01, un crossover ibrido basato sulla meccanica della Volvo XC40, alla base del servizio offerto dal marchio e dalle caratteristiche interessanti: plug-in hybrid, full optional, soltanto due colori (nero o blu), connessa.

Nel corso dell’interessante e accesso dibattito che si è svolto a Milano, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio ed esplorare la crescente tendenza della mobilità condivisa. Parliamo infatti di un concetto rivoluzionario che sta guadagnando sempre più terreno nel panorama urbano contemporaneo. Durante l’evento abbiamo discusso attivamente e analizzato questa innovativa forma di trasporto stia progressivamente cambiando il volto del traffico cittadino, riducendo la congestione e contribuendo a creare ambienti urbani più vivibili e sostenibili. Inoltre, verranno esplorate le prospettive future di questa novità, cercando di capire come la shared mobility possa evolvere negli anni a venire e quale impatto potrebbe avere sulle nostre vite quotidiane.