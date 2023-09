Mandello del Lario come una piccola Sturgis, record di presenze all’Open House di Moto Guzzi

Mandello del Lario – Dal 7 al 10 settembre le sponde del lago di Como si sono trasformate in una piccola Sturgis, il paese americano in cui ogni anno, in occasione del raduno, si riversano decine di migliaia di biker da tutto il mondo. Oltre 35mila motociclisti, in maggioranza guzzisti, provenienti da ogni angolo del globo, sono intervenuti alla Moto Guzzi Open House, un happening, aperto a tutti gli appassionati delle due ruote, che ha il suo epicentro nello storico stabilimento dell’Aquila.

L'evento ha attirato una folla eclettica, composta da centauri di diverse generazioni: nonni, papà e figli, tutti con le loro 2 ruote. Tra le strade della cittadina del Lario si potevano scorgere targhe di tutti i paesi. Tante le moto provenienti dall’Europa, ma anche da posti più lontani come la California e la Nuova Zelanda. Tanti giovani e giovanissimi biker.

Una delle novità di quest'anno è stata l'anticipazione dell'apertura dello storico cancello rosso di via Parodi già da giovedì. Una scelta che ha permesso ai partecipanti di godere di un giorno aggiuntivo per esplorare le tante novità di esposte nello stabilimento, per godere delle curve e dei tornanti delle suggestive strade locali e per provare la nuova gamma Guzzi con emozionanti test drive. Quattro giorni di festa che hanno fatto registrare il sold out in tutte le strutture ricettive e i ristoranti della zona.

Alle finestre dei palazzi tantissimi gli striscioni di benvenuto ai biker. Un amore, quello tra la località lariana e i motociclisti che affonda le sue radici sin dalla nascita dell’Aquila. Le storie di tante famiglie sono legate al successo dell’azienda motociclistica: tutti sentono quel senso di appartenenza alla tribù “Guzzisti”, tutti hanno avuto o hanno un parente all’interno dello Stabilimento. Un impianto intriso di storia, con un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'industria italiana e nell'affermazione globale del marchio sin negli angoli più remoti del Globo.

L’Open House, è stata un'occasione eccezionale per visitare le linee di assemblaggio dei veicoli e dei motori,nonché della storica Galleria del Vento. Quest'ultima, introdotta per la prima volta in ambito motociclistico da Moto Guzzi negli anni '50, ha giocato un ruolo chiave nella creazione della leggendaria 500 8 cilindri, una delle moto da corsa più celebri al mondo, l’unica capace di conquistare ben 14 titoli iridati (8 Piloti e 6 Costruttori) nel Motomondiale. Colonna sonora dell’Open House la musica rock di Virgin Radio con la voce dei suoi dj e del suo direttore Ringo, grande appassionato di moto e sfegatato Guzzista. Quest’anno i tanti appassionati hanno potuto scoprire l’enorme cantiere all’interno della fabbrica. Una parziale ristrutturazione conservativa del sito industriale che porterà ad aumentare il volume produttivo con nuove linee di montaggio.

Oltre 1000 test ride sono partiti dal Village, lo spazio di aggregazione riservato all’interno dello stabilimento, che hanno permesso di scoprire le qualità della rinnovata gamma attuale: la classica V7, l'originale V9, la robusta V85 TT e l’ultima arrivata la V100 Mandello. Sabato sera è stato tolto il velo su una meravigliosa special: una V7 Stone 75° Oro Olimpico, realizzata per festeggiare l’oro ottenuto dal team del Canottieri Moto Guzzi di Mandello alle Olimpiadi di Londra del 1948. La moto sarà messa all'asta e il ricavato utilizzato per sostenere l'attività sportiva di canottaggio per i diversamente abili. Una dimostrazione di come la passione guzzista si spinge oltre la strada fino al cuore della solidarietà. A Mandello la passione per le due ruote è più viva che mai!