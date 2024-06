Le Mans 2024, record di Costruttori. Pneumatici Michelin per le Hypercar

La griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans quest’anno sarà davero nutrita, mai fino ad oggi si erano visti nove costruttori. A Cadillac, Ferrari, Porsche, Peugeot e Toyota, già presenti nel 2023, si affiancheranno Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini. Per tutte le Hypercar gli organizzatori hanno previsto che sia Michelin a fornire la gamma di penumatici da utilizzare. Per quanto riguarda il costruttore transalpino la decisione è stata quella di mantenere la gamma di coperture introdotte lo scorso anno, scelta dettata dal fatto che non ci sono state modifiche di regolmanto se non per le sessioni di Hyperpole. Per le 10 vetture più veloci è previsto che sia Michelin a selezionare la mescola di pneumatici da utilizzare, uniformando così le condizioni per i dieci veicoli più veloci nelle qualifiche. Una decisione assunta per garantire parità di condizioni e a mettere in risalto le abilità dei team e dei piloti.

Durante la 24 Ore a Le Sarthe, i piloti, quasi sicuramente si ritrovano a guidare con la pioggia. Il pneumatico “wet”, introdotto nel 2023 da Michelin, per sua versatilità che consente un adattamento che va dalla pista bagnata all’asciugamento, riducendo la necessità di soste ai box permettendo ai piloti alti livelli di performance è stato riconfermato senza alcuna modifica di mescola o di disegno del battistrada. Pneumatici performanti, quelli utilizzati dalle Hypercar del Fia- WEC, ma anche sostenibili con l’utilizzo di un 45% della componente dei materiali eco-compatibili, e con lo sviluppo fortemente supportato da tecnologie digitali avanzate.

La tecnologia di simulazione del fornitore di pneumatici prevede la riproduzione della realtà dinamica attraverso l'interazione di tre modelli digitali: il primo replica le caratteristiche dei circuiti, il secondo copre le proprietà del telaio del veicolo e il terzo riproduce in dettaglio il comportamento degli pneumatici. I piloti, al volante di un simulatore, possono testare diversi tipi di pneumatici in una vasta gamma di configurazioni, ottenendo un feedback sia soggettivo che oggettivo.