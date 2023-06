Le Mans, il ritorno dei Leoni di Peugeot

Bisogna guardare oltre al risultato e far saltare il cuore oltre l’ostacolo: è questa in sintesi la dichiarazione di Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. Come concorrenti, il managment di Peugeot non può essere certamente soddisfatto, la prima vettura ha chiuso in 8° posizione, ma sono stati fatti enormi progressi dall’inizio del programma. Gara dopo gara sono migliorate le prestazioni delle vetture e soprattutto l’affidabilità. Buona anche la risposta del muretto, con una strategia di gara. La dimostrazione sono le quattro ore al comando. Perfetti i meccanici che si sono sempre dimostrati all'altezza, vedi l'incidente di Menezes dove la vettura è tornata in pista in soli 20 minuti.

Analizzando il cammino della 9X8 dal debutto a Sebring, prima gara del WEC-FIA, si vede un costante e progressivo miglioramento. Anche Linda Jackson, CEO di Peugeot, lo ha notato: ”Sono molto orgogliosa di questo ritorno di successo a Le Mans – ha dichiarato la manager - dopo aver occupato tutte le posizioni abbiamo sorpreso tutti guidando in testa alla classifica per diverse ore durante la notte. Le nostre due vetture hanno tagliato il traguardo, compresa la #93 che si è classificata ottava. Ciò dimostra la nostra determinazione, il nostro know-how in termini di affidabilità, qualità e impegno.”

I primi di luglio a Monza si correrà la 6 Ore. Ci aspettiamo la zampata del Leone!