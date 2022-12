Arriva il marciapiede che ricarica le auto elettriche

In Germania stanno sviluppando delle soluzioni sempre più fantasiose, ma efficaci, per sostenere la mobilità elettrica del domani, che tuttavia è più di un pensiero anche nel presente. Ovviamente prima che il parco auto circolante sia completamente a batterie ci vorrà ancora del tempo, ma è necessario non arrivare impreparati a quel momento. Per questo motivo a Dusseldorf, il Gruppo tecnologico, Rheinmetall, ha presentato un nuovo sistema di ricarica tramite delle piccole prese della corrente a lato dei marciapiedi, collegate alla rete tramite specifici cordoli fittizi.

Le sue funzionalità

Il nuovo caricabatterie possiede l’elettronica di ricarica all’interno del marciapiede stesso; dunque, diventa poco impattante dal punto visivo, essendo integrato nella struttura consueta. I veicoli elettrici possono essere caricati in modo diretto parcheggiando a brevissima distanza, senza l'ausilio di un lungo cavo. Il caricabatterie da marciapiede modulare può ricaricare a livelli di potenza fino a 22 kW CA. Inoltre, può essere integrato nei sistemi di back-end già presenti e nelle infrastrutture dei sistemi di ricarica tramite il protocollo del punto di ricarica aperto (OCPP).

La Germania e i punti di ricarica

Questa struttura è stata realizzata pensando alla facilità di manutenzione. I cordoli di ricarica sono installati in qualunque luogo sia necessario e possono essere adattati non appena il numero di auto elettriche della zona offra una domanda sufficiente. Secondo l’azienda, il retrofit richiede solo pochi minuti e l’unità elettronica può essere facilmente rimossa per la manutenzione. La sua destinazione può essere molteplice, perché questo sistema può essere speso presso i parcheggi aziendali o in contesti residenziali con case unifamiliari o condomini, offrendo agli utenti un mezzo rapido, semplice e comodo per ricaricare i propri veicoli a zero emissioni. I sistemi sono sottoposti a test completi a lungo termine prima di essere usati nello spazio pubblico come parte di un progetto pilota. La soluzione proposta da Rheinmetall ha tutto ciò che serve per raggiungere l’obiettivo fissato in Germania di avere un milione di punti di ricarica pubblici entro il 2030.