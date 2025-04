Maserati e Bosch, un sodalizio per esaltare le performance di GranTurismo e GranCabrio

Seducenti e ammalianti, sprezzanti di pure fascino “made in Italy”. Sono le due granturismo del Tridente, due vetture in grado di combinare eleganza e performance in un’unica veste magnetica: Maserati GranTurismo e GranCabrio. Viaggiare a bordo di questi gioielli può garantire emozioni sincere, merito di una meccanica raffinata e di un comparto motoristico che sa sprigionare potenza e performance di primo piano. Con la cabriolet si può perfino sfrecciare con il vento tra i capelli, ascoltando la melodia del propulsore V6 Nettuno, o in alternativa il rapido silenzio dell’elettrico Folgore. Per garantire questo coinvolgimento elevato e questo livello di prestazioni, un merito va dato anche a Bosch, che ha lavorato a stretto contatto con il Tridente per esaltare le doti del suo motore V6, contribuendo a migliorare consumi, efficienza e il rendimento su strada.

Un cuore come motore

Ciò che si nasconde sotto al pregiato cofano delle Maserati GranTurismo e Gran Cabrio è un motore 3 litri V6 biturbo disegnato, sviluppato e prodotto in completa autonomia dalla Casa modenese. La versione Trofeo, il top di gamma, sviluppa 550 CV e 650 Nm di coppia, mentre la Modena raggiunge quota 490 CV e 600 Nm di coppia. Il propulsore dal sangue blu è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale permanente, mentre la testata ha un sistema a doppia candela di accensione e precamera per ogni cilindro. Inoltre, l'alimentazione prevede l'uso di due turbocompressori e di un sistema misto d'iniezione di carburante.

Il cuore delle due Maserati è provvisto di una centralina elettronica controllo motore di Bosch che offre massime prestazioni, contenendo i consumi, e limitando di conseguenza le emissioni di CO2 nell’aria. Passando ai numeri: la velocità massima è di 320 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi (per quanto riguarda la versione Trofeo), mentre le emissioni si fermano a 230 grammi per km. Bosch fornisce, inoltre, l’iniettore e la pompa ad alta pressione con relativi sensori di giri e temperatura. La mano della grande azienda tedesca si vede anche nell’intervento di calibratura del motore dedicata e seguita dalla consociata Bosch Engineering. Anche il central gateway, che rappresenta il nodo di comunicazione centrale, funge da router per la comunicazione all'interno del veicolo e attraverso l'unità di controllo centrale e verso l'esterno. Inoltre, è il punto di accesso per tutti i dati che entrano nel veicolo, supportando i vari sistemi Ethernet, CAN e LIN.

Come funziona il motore V6

Rispetto all’altra sportiva Maserati MC20 Nettuno, il motore a sei cilindri della GranTurismo (e della GranCabrio) è provvisto di carter umido anziché a secco. Il propulsore è dotato di disattivazione dei cilindri. In determinate condizioni di funzionamento, infatti, la bancata destra viene disattivata, conservando l'intero sistema di distribuzione disinserito tramite un sistema di punterie collassabili: un risultato ottenuto grazie a un circuito dell'olio specifico e all'impiego di componenti all'avanguardia. Il sistema di precamera passiva, introdotto per la prima volta sulla MC20, è una soluzione originale sul mercato che prevede l'accensione del carburante in una camera separata.

Man mano che le fiamme si propagano, la combustione viene trasferita dalla precamera alla camera di combustione tradizionale attraverso una serie di fori opportunamente dimensionati. Il risultato è una combustione più rapida, standardizzata ed efficiente. L’autentica innovazione, però, risiede nell'utilizzo di questo componente in abbinamento a una seconda candela. Questo sistema consente di affiancare due sistemi di combustione operativi all'interno dello stesso motore. In pratica, un sistema di combustione a precamera è stato abbinato al sistema di combustione tradizionale. Questa soluzione tecnica ottimizza le prestazioni (potenza, coppia e consumi) in tutte le condizioni di utilizzo, grazie alla possibilità di scegliere la modalità di combustione più adatta. Questi due sistemi devono quindi essere attivati ​​singolarmente o simultaneamente a seconda della richiesta di coppia, senza che il conducente percepisca alcuna discontinuità in termini di prestazioni, rumorosità e comfort di guida.

Le GT secondo Maserati

Il concetto di granturismo è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante il boom economico italiano, quando il Belpaese ha dimostrato al mondo intero quali prodotti potesse sfornare.

Oggi, questo modo di fare auto viene rinnovato e grazie all’apporto di Bosch è stato possibile impacchettare una vettura travolgente e capace di coinvolgere in modo profondo chi vi siede al posto di comando. Perché le auto posso ancora essere dei mezzi in grado di stimolare i più reconditi istinti.