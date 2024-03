Maxsym TL 508, lo scooterone di casa Sym divertente come una moto

Anche i più grandi sostenitori delle moto, alla fine sono costretti ad ammetterlo: in città il mezzo più comodo è (e resta) lo scooter. E questo per un fatto molto semplice: spariscono le marce e, di conseguenza, la frustrazione del cambio, soprattutto nelle ore di punta del traffico. Si viaggia dunque sereni e tranquilli. Certo, si dirà: ci sono le moto elettriche automatiche, ma quello è un altro discorso. Perché, nel bene o nel male, l’idea che abbiamo di moto è quella di due ruote rumorose e dotate di cambio. Tutto questo preambolo solo per dire che, a un certo punto, nella vita, bisogna prendere delle decisioni realistiche. Ovvero che tengano conto del traffico cittadino e pure delle strade extraurbane.

E noi, per il nostro test, abbiamo scelto il Maxsym TL 508 di casa Sym. Il motivo? È presto detto: è comodo e, allo stesso tempo, piacevole da guidare (oltre che dotato di numerosi optional che lo rendono un compagno fedele) e scattante. Ma, per capire di cosa stiamo parlando, un po’ di dati.

Il Maxsym TL 508 è dotato di un motore 2 cilindri, raffreddato a liquido 4 tempi, bialbero, otto valvole con una potenza massima di 45,5 cavalli a 6.750 giri e una coppia di 49,9 Nm a 5.250 giri. Tradotto in parole semplici: è un motore che spinge e che sa fare divertire. Ripresa e accelerazione sono infatti ottime (facile trovarsi oltre i limiti urbani se non si sta attenti con l’acceleratore), così come la velocità massima (dichiarati 139km/h, in realtà sono molti di più).

Lo scooter pesa oltre 200 chili - per la precisione, 223 a secco - ma, nonostante ciò, si muove agevolmente nel traffico, grazie anche alla sella, alta 798 mm da terra. Il parabrezza protegge bene dall’aria, così come le carene avvolgenti e dai tagli aggressive (soprattutto lo scarico poderoso), immaginate e disegnate dallo studio valtellinese Andreani Design.

Di serie, Il Maxsym TL 508 ha praticamente tutto in quanto è equipaggiato di controllo di trazione Tcs, Abs, cruscotto digitale a doppio display personalizzabile, fanaleria Led e smart key. Un unico allestimento per quattro colori (blu, bianco, grigio e nero opaco). E un prezzo ottimo, solo 9.499 euro, considerato che tutti gli altri concorrenti si trovano oltre gli 11mila euro.

Per settimane, abbiamo lasciato la moto da parte e ci siamo ritrovati scooteristi. Un po' per obbligo e un po' per scelta. E non ci siamo trovati affatto male. Questo scooterone, apparentemente ingombrante, ma agile e snello in movimento, ci mancherà. Non solo in tangenziale, ma anche, e soprattutto, in città.

Come san Paolo, ma senza cadere sulla via di Damasco, ci siamo convertiti: dalla moto allo scooterone il passo è stato breve.

Grazie al Maxsym TL 508.