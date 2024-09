Mazda CX-60, le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

Mazda CX-60 è il primo SUV ibrido plug-in del costruttore giapponese.

Un modello che rappresenta tutto ciò che Mazda ha acquisito negli ultimi cento anni. Forme possenti per un design elegante, la nuova CX-60 abbina una tecnologia evoluta, quella motoristica, a interni frutto della più raffinata maestria artigianale giapponese.

Dimensioni

Una coda tronca e un muso imponente, il Kodo Design trova la sua massima espressione sulla nuova CX-60. I gruppi ottici anteriori si sviluppano verticalmente, inedita è anche la firma luminosa a forma di L, così come la caratteristica calandra ad ala, ora retroilluminata.

Con il debutto del suo nuovo SUV, Mazda introduce in listino anche la nuova tinta carrozzeria Rhodium White Premium Metallic che si aggiunge alla Soul Red Crystal e alla Machine Grey, rappresentando così il terzo colore caratteristico del Marchio.

Lunga 4,745 metri, larga 1,89 metri e alta 1,68 metri, la nuova Mazda CX-60 ha un passo di 2,87 metri. Notevole la sua capacità di carico, 477 litri in configurazione standard, 1.726 litri con i sedili posteriori abbattuti (vano sottopavimento compreso). A richiesta è disponibile il portellone ad azionamento elettrico.

Cambio

Sulla CX-60 è stato adottato un nuovo cambio automatico Mazda a otto rapporti. A differenza delle trasmissioni automatiche con convertitore di coppia, dispone di una frizione multidisco e di un generatore / motorino elettrico.

La disposizione ottimale del gruppo motore / cambio, ha consentito di minimizzare gli ingombri del tunnel trasmissione, a tutto vantaggio della posizione di guida e dello spazio della pedaliera.

Motorizzazioni

Due inediti motori termici, benzina ibrido plug-in e diesel.

Il primo propulsore con tecnologia PHEV abbina la presenza di un motore benzina a iniezione diretta Skyactiv-G da 2,5 litri, lo stesso quattro cilindri adottato sulla Mazda CX-5, a un potente motore elettrico da 129 kW. Presente una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 17,8 kWh.

La potenza complessiva è di 327 cavalli, la coppia massima è di 500 Nm. Il motore a benzina sviluppa 141 kW per 261 Nm di coppia, quello elettrico sprigiona una coppia di 261 Nm a 6.000 giri/min.

La Mazda CX-60 PHEV raggiunge una velocità massima autolimitata di 200 km/h. Nel classico 0 - 100 km/h impiega 5,8 secondi.

Il secondo propulsore offerto sul SUV giapponese è un motore diesel a sei cilindri in linea da 3,3 litri. Due i livelli di potenza disponibili, 200 CV e 249 CV (mercato italiano). Vanta una nuova e avanzata tecnologia di combustione che migliore l’efficienza del motore. La sua efficienza termica supera il 40%.

La variante da 200 CV è disponibile con trazione posteriore, quella da 249 CV beneficia del sistema i-Activ All-Wheel Drive di Mazda (trazione integrale, quattro modalità di guida).

Ottime le prestazioni, la CX-60 con motore e-Skyactiv-D da 200 CV raggiunge una velocità massima di 212 km/h per uno 0 - 100 km/h in 8,4 secondi. La configurazione più potente da 249 CV impiega 7,4 secondi nello 0 - 100 km/h, per una velocità di punta di 219 km/h.

Prezzi

La nuova Mazda CX-60 è in vendita a partire da un prezzo di listino di 53.120 euro per la 3.3 L E e-Skyactiv-D da 200 CV. Per la motorizzazione ibrida plug-in da 2,5 litri (327 CV), il prezzo di listino parte da 54.885 euro.

ADAS

Tante le tecnologie al debutto. Utile il monitoraggio con vista a 360° e l’assistente in discesa in presenza di ripidi pendii con fondo sdrucciolevole o sterrato.

Il sistema See Through rende più facile individuare gli oggetti nascosti dalla carrozzeria, una tecnologia di grande aiuto quando si guida in spazi ristretti. Di serie su tutta la gamma è disponibile l’Advanced Smart City Brake Support che utilizza le telecamere frontali per rilevare veicoli e pedoni. Un sistema che funziona sia di giorno che di notte e che aiuta a evitare o mitigare eventuali danni da collisione.

Mantenimento della carreggiata, monitoraggio angoli ciechi con avviso in retromarcia di un possibile avvicinamento veicolo e il cruise control adattivo con rilevazione automatica della segnaletica stradale, sono tutte tecnologie di serie.

Nell’equipaggiamento standard disponibili il sistema antibloccaggio delle quattro ruote con riparatore di frenata elettronico, l’assistente di frenata, il controllo elettronico di stabilità dinamica, l’assistente in salita e i fari automatici.

Interni

La plancia si caratterizza per le sue linee continue che partono dalle bocchette d’areazione laterali e arrivano fino al rivestimento delle portiere. Gli interni sono realizzati con tessuti intrecciati di alta qualità e venature in legno naturale.

L’illuminazione dell’abitacolo con LED bianchi posti sul rivestimento delle portiere anteriori e posteriori esalta la trama delle finiture interne. A richiesta o di serie, a seconda delle versioni, è disponibile un ampio tetto panoramico.

Display

La plancia si avvale di tre quadri strumenti, uno totalmente LCD TFT, uno adibito al sistema d’infotainment e uno per l’Active Driving Display.

La strumentazione posta dinanzi al guidatore dispone di un display da 12,3 pollici.

L’area dello schermo dell’Active Driving è tre volte più grande rispetto a quella della CX-5. Riduce al minimo i movimenti non necessari, fornendo al pilota le informazioni essenziali di viaggio. I dati di navigazione sono stati ampliati in modo da fornire informazioni più dettagliate.

Le info sui sistemi di assistenza alla guida e quelle relative allo stato operativo del veicolo, vengono visualizzate in modo ottimale al fine di ridurre al minimo eventuali distrazioni.

Sicurezza

Sicurezza ai massimi livelli, la CX-60 ha ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP. Mazda ha attentamente studiato le dinamiche degli incidenti che avvengono nel mondo reale.

Telaio a compressione assiale in grado di raddoppiare la capacità di assorbimento di energia, la nuova CX-60 è dotata di una struttura progettata per assorbire al meglio l’energia generata da una collisione frontale, laterale e posteriore.

Oltre ai classici airbag, sul nuovo SUV giapponese è disponibile un cuscino centrale che evita che in caso di urto frontale e laterale, passeggero e conducente possano entrare in contatto. Il telaio posteriore è progettato per assorbire il doppio dell’energia rispetto alla CX-5.

I passeggeri della CX-60 sono protetti anche dal rischio di scosse elettriche grazie anche all’utilizzo di allumino malleabile per l’alloggiamento della batteria.

Consumi

La Casa Madre dichiara per la CX-60 e-Skyactiv D da 200 cavalli un consumo medio di carburante di 5 litri per 100 km a fronte di emissioni di CO2 di 128 - 130 g/km. Per la variante PHEV i dati ufficiali indicano un consumo di carburante nel ciclo combinato WLTP di 1,5 litri per 100 km ed emissioni di CO2 (WLTP) di 33 g/km.

Connettività

Sulla CX-60 è disponibile l’ultima versione del Mazda Connect che offre un avvio più rapido e una migliore qualità delle immagini e del suono. Presente anche un sensore giroscopico 3D integrato e una funzione di ricerca parole più veloce. Prevista la piena compatibilità via wireless con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

L’App MyMazda disponible gratuitamente su Apple Store e Google Play Store rende disponibili gratuitamente diversi servizi e funzioni di grande utilità nell’utilizzo quotidiano della vettura.

Con ilè possibile localizzare la vettura tramite app.

Il conducente può anche controllare la chiusura del veicolo e impostare destinazioni da remoto, così come verificare la pressione degli pneumatici e avere informazioni sugli intervalli di manutenzione.