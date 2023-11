Mazda MX-5 2024, perché comprarla e perché no?

La Mazda MX-5 è una roadster iconica che nella sua quarta generazione esprime al meglio la filosofia “jinba ittai”, ovvero la perfetta armonia tra il guidatore e il corpo macchina.

La Mazda MX-5 è stata venduta in oltre 1,1 milioni di esemplari. Una due posti scoperta che continua a mietere successi e che festeggia nel 2024 il suo 35° compleanno. Con il lancio del model year 2024, la Casa automobilistica giapponese rafforza ulteriormente quel puro piacere di guida tipico della MX-5 offrendo un bagaglio tecnologico ancora più elevato ed evoluto rispetto al passato. Ecco dunque disponibile il nuovo DSC-Track, una modalità di controllo dinamico della stabilità ottimizzata per la guida in circuito ma anche un differenziale asimmetrico a slittamento limitato di nuova concezione (LSD asimmetrico).

DSC Track

Il nuovo controllo dinamico della stabilità enfatizza ulteriormente lo spirito “jinba ittai” dando la priorità alla sicurezza del pilota grazie al controllo del sovrasterzo nelle intraversate pericolose quando il guidatore non è capace più di correggere l’imbardata, stabilizzando il comportamento del veicolo. L’LSD asimmetrico interviene invece aumentando la stabilità in curva, quando il ridotto carico e trazione della ruota posteriore porta il veicolo a non avere la giusta stabilità in sterzata.

Dotazione di serie

Sulla versione 2024 della Mazda MX-5 sono disponibili i fari a LED aggiornati che incorporano anche le luci di marcia diurna, nuovi anche i gruppi ottici posteriori, ora a LED con indicatori di direzione compresi, mentre per le tinte carrozzeria, è disponibile il nuovo “Aero Grey Metallic” che sostituisce la “Platinum Quartz”, inediti anche i cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici.

Nell’abitacolo tante le migliorie a cominciare dal nuovo display centrale da 8,8 pollici con Android Auto e Apple CarPlay entrambi disponibili con connessione wireless. Nuovo è anche lo specchio retrovisore interno privo di cornice, i sedili anteriori sono rivestiti nella parte centrale con tessuto scamosciato Leganu.

Con il lancio del model year 2024 viene confermata in listino la presenza della variante RF, la versione con tetto rigido retrattile, un hardtop in metallo capace di chiudersi e aprirsi in soli 13 secondi fino a una velocità di 10 km/h.

Allestimenti

Tre gli allestimenti disponibili: Prime-Line, Exclusive-Line e Homura, quest’ultima rappresenta la versione top di gamma e include cerchi in lega forgiati da 17 pollici della BBS, ammortizzatori Bilstein, barra duomi, sedili Recaro, calotte specchi retrovisori esterni nere e pinze freno rosse, sulla motorizzazione Skyactiv-G da 1.5 litri da 132 cavalli, i cerchi sono dei RAYS da 16”.

Nuova è la special edition Kazar, caratterizzata da rivestimenti in pelle Nappa traforata, capote color beige (sulla RF il tetto è in Nero lucido).

Motorizzazioni e telaio

Diverse le modifiche strutturali al telaio e scocca, interventi consistenti anche sulle motorizzazioni, ora più efficienti, due i propulsori disponibili: lo Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e lo Skyactiv-G 2.0 da 184 CV.

Il due litri ha una potenza massima di 135 kW a 7.000 giri al minuto per una coppia massima di 205 Nm a 4.000 giri al minuto, brucia i 100 km/h in 6,5 secondi (6,8 per la RF) e raggiunge una velocità massima di 219 km/h (220 km/h sulla RF).

Il consumo di carburante si attesta sui 6,9/7 litri per 100 km con valori di emissioni di CO2 pari a 171 - 154 g/km.

Lo Skyactive 1.5 da 132 cavalli ha una coppia massima di 152 Nm a 4.500 giri al minuto e una potenza di 97 kW a 7.000 giri al minuto, presente il sistema di recupero dell’energia in frenata i-Eloop e l’i-stop per lo spegnimento del motore quando si è fermi.

Perché comprare la nuova Mazda MX-5 2024

Un’evoluzione costante nel tempo che generazione dopo generazione esalta il piacere di guida, sul model year 2024 della più famosa roadster al mondo, l’elettronica è presente in dose massiccia, ma non è mai invasiva anzi, il differenziale LSD asimmetrico lascia al pilota, quando si è in pista, un notevole margine di “errore/divertimento”, proprio per permettergli di avvicinarsi al suo limite, le due motorizzazioni sono entrambe perfette e rappresentano al meglio lo spirito della nuova MX-5, divertente ma non esageratamente potente la versione da 132 cavalli, sportiva e con un allungo impressionate quella da 184 cavalli.

Difficile non restare affascinati da un roadster che piace e che rappresenta anche il giusto investimento per chi vuole una scoperta semplice e ricercata.

Perché non comprare la nuova Mazda MX-5 2024

Una quarta generazione che si è evoluta enormemente rispetto alla prima serie dove tutto era lasciato nelle mani e nella sensibilità del guidatore, per quanto il differenziale a slittamento limitato e il DSC-Track non siano eccessivamente invasivi, i puristi potranno avere da ridire. Bella, sinuosa, aerodinamica, ma anche le generazioni precedenti sono coinvolgenti nella loro purezza e rappresentano un ottimo investimento, come del resto qualsiasi Mazda MX-5.