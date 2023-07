Mercato auto Europa, l'elettrico supera il diesel nel mese di giugno

La notizia di per sé non dovrebbe destare troppo stupore, ma a giugno il mercato dell'automobile in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) segna il sorpasso dell'elettrico al diesel, per la prima volta nella storia. Un passaggio di consegne epocale, figlia dei nostri tempi contemporanei. L'ascesa dei motori a batteria è inarrestabile, con una crescita a due cifre nella quota di mercato grazie a 158.252 unità (+66%). Il mercato delle quattro ruote nel Vecchio Continente conferma la sua ripresa con 1.265.678 (+18,7%) di immatricolazioni nel sesto mese del 2023. Il trend da inizio anno si conferma favorevole con 6.588.937 di unità e un incremento del 17,6% rispetto al 2022, come sostegnono i dati forniti da Acea.

Cresce l'elettrico, ma la benzina rimane leader

A giugno la quota di mercato delle elettriche al 100% viene fissata al 15,1%, e questo le ha permesso di scavalcare le auto alimentate a gasolio, che si arrestano al 13,4%. Questo dato è, come dicevamo, storico ma la differenza da colmare con quelle a benzina è ancora ampia. Le vetture endotermiche a benzina rimangono saldamente il tipo di alimentazione preferita dagli automobilisti europei, con un quota del 36,3%, seguito dall’ibrido al 24,3% che si conferma seconda forza.

Mercato in ripresa, ma lontano dal 2019

I dati ottimistici di questa prima metà del 2023 sono di buon auspicio, tuttavia, sono lontani da quelli del 2019, l'ultimo anno prima della pandemia di Covid 19. Dunque, si può parlare legittimamente di ripresa, anche se è giusto restare con i piedi per terra. “I miglioramenti degli ultimi mesi indicano che l'industria automobilistica europea - spiega Acea - si sta riprendendo dalle interruzioni dell'approvvigionamento causate dalla pandemia. Tuttavia, i volumi cumulati sono inferiori del 21% rispetto al 2019”. Se eseguiamo un confronto con il 2022, notiamo che i principali mercati continentali sono cresciuti in modo sensibile in questo primo semestre del 2023: Spagna (+24,0%), Italia (+22,8%), Francia (+15,3%) e Germania (+12,8%).