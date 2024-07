Mercato auto usate in Italia, flop delle elettriche e delle ibride: i dati

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono praticamente nuove, con pochi chilometri alle spalle e un numero ridotto di incidenti, eppure il mercato delle auto usate elettriche e ibride fatica a ingranare. Molta reticenza da parte degli acquirenti riesiede nei dubbi relativi allo stato della batteria. Sarà ancora valida, oppure ci sono problemi dietro l'angolo? Al momento, insomma, le vendite sono abbastanza scarne.

L'andamento delle vendite

Ad esaminare la situazione è stata Carfax, fornitore internazionale di report dell'auto usata finalizzato a garantire una compravendita sicura. Il suo compito è offrire più dati possibili su una vettura, così da consentire un acquisto più consapevole e sicuro.

Stando ai dati messi a disposizione dalla piattaforma online, in Italia il mercato dei veicoli usati è ancora dominato dalle vetture a benziana (34%) e diesel (52%). Al momento sono ancora poche le vendite di auto ibride ed elettriche usate, anche se i numeri sembrano essere in aumento. Attualmente la vendita di auto elettriche usate rappresenta l'1%, mentre quella delle ibride il 5%. Si tratta, dunque, di una minoranza.

Per quanto riguarda l'età delle auto acquistate, diciamo che per una a benzina si arrivano a vendere vetture anche fino a 11 anni, mentre le diesel hanno un'età media di 9 anni. Molto più recenti le auto elettriche e ibride, che evidentemente vengono cambiate prima e comunque si trovano da meno tempo sul mercato: difficilmente hanno più di 3 anni.

Per gli incidenti, stando ai dati trasmessi da Carfax, in testa abbiamo le vetture a benzina e diesel, con il 15%. A seguire ci sono le auto elettriche, con un 7 %. Infine, le ibride, con un 5%. Un aspetto che si può interpretare come una maggiore cura nei confronti del veicolo, sia per il costo di vendita elevato che per il timore di dover cambiare dei pezzi, notoriamente molto costosi.

Infine, altro dettaglio non trascurabile, sono i chilometri già percorsi dall'auto in vendita. Solitamente le diesel, affidabili e resistenti, hanno alle spalle una media di 130mila chilometri. Un po' meno quelle a benzina, che arrivano a 97mila chilometri. Decisamente più inferiore il chilometraggio per le elettriche e ibride, per le quali non si va oltre la media dei 72mila-71mila chilometri.

Insomma, le automobili elettriche e ibride si presentano tendenzialmente "più nuove" delle classiche auto usate, eppure le vendite sono ancora poche, seppur in lieve crescita. I dati di Carfax mostrano inoltre che, diversamente dalle vetture a benzine e diesel, le elettriche e le ibride vengono usate di meno per gli spostamenti all'estero. Forse per un problema relativo alla durata della batteria.

I marchi più richiesti

Ma quali sono le automobili elettriche e ibride maggiormente richieste? Per quanto riguarda l'Italia, le vetture elettriche più ricercate sono le Tesla, con un bel 20%. A seguire troviamo le Smart e le Fiat, entrambe all'8%. Audi e Renault sono invece al 7%. Per le ibride, il podio spetta alla Toyota, che arriva al 18%. Dopo abbiamo la Fiat (11%), la Ford (8%), l'Audi (7%) e la Bmw (6%).

Tornando alle auto a benzina, al primo posto fra le più richieste ci sono le

, al 15%, le Volkswagen, al 7%, le Mercedes e Porsche, entrambe al 6%, e le Bmw, al 5%. Le più ricercate fra le diesel abbiamo la Bmw, al 12%, la Mercedes, all'11%, la Fiat, al 9%, l'Audi, all'8%, e le Volkswaghen, al 7%.