Il mercato dell’usato certificato: una risorsa strategica per Mercedes-Benz

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel mondo dell'auto, il mercato dell'usato sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. Non solo rappresenta una risorsa vitale per le concessionarie, che vedono in questo settore una fonte di guadagno stabile e in crescita, ma anche per i costruttori che possono fidelizzare una clientela sempre più ampia, offrendo prodotti garantiti e di alta qualità. Per questi motivi, Mercedes-Benz ha sviluppato Mercedes-Benz Certified, il programma di usato certificato che punta a garantire alti standard di sicurezza, affidabilità e trasparenza.

Lanciato nel 2019, Mercedes-Benz Certified si è rapidamente affermato come un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un veicolo usato e non vuole rinunciare alla qualità e alla sicurezza garantite dalla Stella. Il programma, che questo mese festeggia i suoi primi cinque anni di vita, si distingue per un approccio rigoroso e dettagliato alla selezione delle vetture. Ogni automobile inserita nel programma viene sottoposta a ben 150 controlli che spaziano dalla meccanica all’elettronica, fino all’estetica, assicurando che il veicolo rispetti gli elevati standard richiesti.

Non è un caso che oggi l’usato sia diventato una leva essenziale per i costruttori automobilistici. Con un mercato globale sempre più competitivo e un parco auto circolante che tende a invecchiare, soprattutto in Europa, questo rappresenta una risposta concreta a chi desidera acquistare una vettura premium senza doversi rivolgere al nuovo.

Mercedes-Benz, con il programma Certified, offre l’opportunità di accedere a vetture di alta gamma, con al massimo 6 anni di età e 150mila chilometri percorsi, con la sicurezza di una garanzia che può arrivare fino a 48 mesi.

“Il mercato dell’usato è strategico per i nostri Marchi – ha sottolineato Giuseppe Vario, responsabile dell’usato di Mercedes Benz Italia, - le oltre 80.000 garanzie attivate in cinque anni dimostrano quanto sia importante questo canale, non solo per attrarre nuovi clienti, ma anche per fidelizzare quelli esistenti".

Ogni veicolo proposto all'interno del programma viene accompagnato da una dettagliata certificazione che comprende non solo il chilometraggio effettivo, ma anche la storia manutentiva completa.

Un altro aspetto non trascurabile del programma Certified è il suo contributo alla sostenibilità.

In un momento in cui il dibattito sull'impatto ambientale delle automobili è al centro dell'attenzione, Mercedes-Benz propone una soluzione concreta per ridurre l’impatto ambientale offrendo vetture in regola con le direttive in merito di emissioni Euro 6.