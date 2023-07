Mercedes AMG SL 43 rappresenta l'ultima nata, in ordine cronologico, di una stirpe celebre avviata nel 1952 con la 300 SL. La storia di questa famiglia, fatta di auto declinate in diverse forme ma tutte accomunate dalla sportività e dal lusso, nasce in realtà dalla testardaggine di un importatore, Hoffman, che ebbe l'idea di creare una versione stradale della 300 SL da corsa, nome in codice W194.

Deriva proprio da un'auto nata per le competizioni la 300 SL Gullwing (W198), un modello presentato a New York nel 1954. Mercedes AMG SL 43 raccoglie quindi l'eredità di questa serie e aggiunge una variante più accessibile dopo il debutto, ormai un anno fa, della AMG SL 63 che sfoggia il doppio dei cilindri.

I numeri di Mercedes AMG SL

Lei di numeri ne ha tanti, a partire dalle sigle che identificano le diverse motorizzazioni. Mercedes AMG SL 43 indica l'ultima nata, quella con un quattro cilindri 2.0 biturbo in grado di erogare 381 cv con 14 cv di "aiutino" elettrico e 480 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 in 4,9 secondi (fino a massimo 275 km/h) e si distingue per la tecnologia rubata al mondo della Formula 1, quella di un piccolo motore elettrico posizionato tra le giranti di turbina e compressore che migliora la risposta dell'auto anche senza avere necessariamente un ben più costoso V8.

Per chi vuole gli otto cilindri, però, c'è sempre la AMG SL 63 con il suo V8 biturbo da 4 litri e 585 cv, forte di 800 Nm di coppia e di uno 0-100 km/h da soli 3,6 secondi e 315 km/h.

Entrambe possono contare su un cambio a 9 rapporti più leggero e comandabile dalle palette al volente, ma la trazione è integrale per la 63 e posteriore per la 43. In comune c'è il sistema a quattro ruote sterzanti, che rende questa AMG SL ancora più versatile e precisa, e l'assetto variabile con Active Ride Control AMG che contrasta attivamente il rollio.

Tra gli altri numeri degni di nota vanno citati i soli 270 chilogrammi del telaio rigido e d'impostazione sportiva, i 15 secondi per l'apertura del tetto in tela che può essere effettuata a massimo 60 km/h e i due schermi in alta risoluzione, uno per la strumentazione digitale, l'altro touch per l'infotainment che può anche variare l'angolo di visualizzazione così da eliminare i riflessi quando viaggiamo con il vento fra i capelli.

Prova su strada Mercedes AMG SL 43

Dal mare alle zone più interne, dalla città alle curve tra le colline. Il percorso affrontato in Sardegna con Mercedes AMG SL 43 è di quelli perfetti per capire il dualismo e l'anima di questa cabrio sportiva.

Perché è relativamente facile creare un'auto sportiva dalle prestazioni estreme, ma quell'auto rischierebbe di diventare inutilizzabile al di fuori della pista o quando abbiamo dei passeggeri a bordo, proprio perché la sua indole sarebbe più vicina a quella di un kart.

Ecco quindi la magia di Mercedes-AMG, quella di studiare soluzioni, spesso tecnicamente complicate e giocoforza costose, per dare ai suoi clienti qualcosa in grado di cambiare faccia. Auto come la AMG SL, infatti, sono bilanciate per trasformarsi da divertenti e sportive in Sport+ a comode e maneggevoli in Comfort, passando per tutta una serie di regolazioni intermedie (e personalizzabili) che fanno davvero la differenza nel modo in cui percepiamo la risposta dello sterzo, quella del gas, il suono dello scarico o la risposta del gruppo sospensioni.

E poi c'è lui, il motore. Qui sulla Mercedes AMG SL 43 non abbiamo niente di troppo estremo e dovremo accontentarci della trazione posteriore, ma in qualsiasi condizione sarete comunque i primi della classe perché il quattro cilindri scarica a terra bene e in fretta i suoi 381 cv. L'effetto del "boost elettrico", poi, si percepisce soprattutto nelle ripartenze o nei sorpassi. Ovvio che dovremo rinunciare a parte di quell'allungo che invece la SL 63 ci mette a disposizione, ma grazie ad un cambio reattivo e rapido ci possiamo comunque godere ottime prestazioni, consci che abbiamo risparmiato più di 60.000 euro rispetto al V8 biturbo a trazione integrale.

A prescindere dal motore, le quattro ruote sterzanti rendono la SL molto maneggevole anche in città, mentre il telaio rigido la rende piantata a terra anche quando non mi risparmio con il gas cercando di metterla in crisi in una extra-urbano fatto di tantissime curve in rapida successione. Lei non cede di un millimetro, seppur risponda in maniera più rigida rispetto alla classica berlina sportiva. Ma è giusto così: una super-cabrio si sceglie perché l'ago della bilancia nella nostra valutazione pende di più verso le emozioni piuttosto che tendere alla parte del comfort estremo.

Comfort che comunque è assicurato sia dal sistema attivo di riduzione del rollio, sia da un abitacolo curato con sedili avvolgenti (riscaldati, ventilati e massaggianti) e addirittura da accorgimenti come la sciarpa d'aria creata dalle bocchette sul poggiatesta: d'inverno ci avvolge con un flusso caldo così possiamo viaggiare comunque con la capote abbassata

Prezzi e versioni

Mercedes AMG SL 43 PREMIUM costa 140.678 euro, cifra tattica per i tedeschi che con questo allestimento vogliono andare a insidiare gli avversari proponendo un'auto più bilanciata rispetto a modelli che guardano solo all'estremizzazione delle prestazioni a scapito della comodità.

Chi vuole esagerare può scegliere la SL 63 4MATIC PREMIUM+, ma bisogna mettere sul piatto almeno 204.661€ per questo modello.