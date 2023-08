Mercedes-Benz EQA ed EQB: i SUV elettrici si rinfrescano nel look e nei contenuti

Mercedes-Benz mette mani ai suoi SUV elettrici più compatti di tutta la sua famiglia: EQA ed EQB. Questi due modelli vengono rinnovati e rinfrescati in questa torrida estate, con delle migliorie che coinvolgono poco gli esterni e si concentrano più sull'abitacolo e le relative funzioni tecnologiche. Dunque, fuori si notano facilmente un anteriore che sfoggia una calandra ridisegnata e in color nero lucido, con una trama a stella, che ricorda quella di alcuni altri modelli di fascia superiore. Poi, altrettanto nuovo è il taglio dei paraurti, mentre i fari davanti sono connessi tra loro da una fascia luminosa che scorre lungo il cofano, e che ricorda tanto quella che si vede al retrotreno. Infine, per le due tedesche arrivano quattro nuovi cerchi in lega nei tagli da 18,19 e 20 pollici, così come due nuove colorazioni per la carrozzeria, il blu spettrale e l’argento high-tech, che si aggiungono a quelli già presenti in catalogo.

Abitacolo aggiornato

Nell'abitacolo la grande novità è rappresentata dallo schermo touch da 10,25” posto al centro della plancia e di serie per tutti i modelli. Interessante anche il un nuovo volante con comandi a sfioramento che può avere anche le due razze laterali separate, sempre a seconda dell'allestimento. Anche le rifiniture si rifanno il look con inserti in legno di tiglio marrone a poro aperto e luci ambientali con il gettonato motivo a stella. Per quanto riguarda l'infotainement, sulle due vetture sarà presente l’ultima versione di MBUX, con tre stili di visualizzazione diversi e l’interfaccia “zero layer” che pone sullo schermo le funzioni più usate dall’utente. Ovviamente la connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay è garantita, così come le nuove telecamere e le ottimizzazioni tecniche per il lungo elenco di ADAS disponibili.

Più tecnologia e suoni a bordo

Gli aggiornamenti over-the-air permettono di aggiungere funzioni e applicazioni, anche dopo l'acquisto della macchina. Si può attingere a un elenco che comprende il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, il navigatore con realtà aumentata proiettata nel display centrale, così come piccolo giochi e suoni per l’abitacolo. Per gli smanettoni, forse, questo può essere l'aspetto più intrigante, perché così i SUV elettrici di Stoccarda sono in grado di emettere dei suoni che fuoriescono dall'impianto stereo surround offerto da Burmeister. Le nuove proposte sono Silver Waves e Vivid Flux, oltre a Roaring Pulse e Serene Breeze (quest'ultime due possono essere attivate solo in una seconda fasa dallo store integrato nella macchina).

Mercedes EQA ed EQB, più autonomia

L'intervento più sostanzioso è quello che riguarda l'autonomia delle Mercedes-Benz EQA ed EQB, che aumenta in modo significativo grazie all'intervento dei tecnici della Stella. Adesso, nella versione con batteria da 70,5 kWh, EQA ed EQB dichiarano un’autonomia massima (nel ciclo WLTP combinato) di 560 km. Inoltre, delle funzioni attive all’interno dell’infotainment permettono di ridurre la richiesta di energia complessiva, limitando la funzionalità del climatizzatore. In alcuni frangenti il sistema può anche suggerire una velocità massima per evitare una sosta di ricarica.

Infine, anche su questi due modelli arriva la funzione Plug & Charge di Mercedes me, che permette di collegare l’auto direttamente alla colonnina (se abilitata a questa funzionalità), lasciando al software di gestire le operazioni di autenticazione, avvio della ricarica e pagamento.

In arrivo in autunno

Per averle bisognerà attendere l'autunno del 2023 con le prime consegne fissate a inizio del 2024. Prezzi ancora da definire, ma che saranno in linea con la gamma attuale di queste due vetture.