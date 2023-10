Mercedes-Benz ad Auto e Moto d'Epoca, tra passato e presente con la nuova CLE

Distinguersi dal 1886, essere il punto di riferimento, lo spirito guida in termini di classe all'interno del mondo dell'automotive. Da quasi centoquarant'anni, Mercedes-Benz trasmette sensazioni uniche, con i suoi modelli che toccano il cuore degli appassionati. C'è un filo rosso che lega tutti i veicoli prodotti dal costruttore di Stoccarda, un legame familiare inscindibile. Lo si nota anche nello stand della Stella allestito all'interno di Auto e Moto d'Epoca (26-29 ottobre), la più grande rassegna delle quattro ruote classiche d'Europa, che per la prima volta si trasferisce a Bologna Fiere, una volta tempio del mitico "Motor Show" che alimentava la frenesia degli amanti dei motori. Sotto ai riflettori della kermesse emiliana si possono scorgere alcune delle pietre miliari di eleganza, esclusività e sportività del brand tedesco, che corrispondono a tutti i coupé che hanno anticipato la venuta dell'ultima nata: la Mercedes-Benz CLE Coupé.

Un assaggio di storia

Le coupé per Mercedes-Benz sono un motivo di vanto da esibire con il petto all'infuori. Non si può restare indifferenti di fronte all'austerità classica e imponente della 280SE 3.5 V8 (serie 111) del 1961, derivata dalla mitica berlina "Codine", lo stesso principio vale al cospetto della CE 230 (Serie 123) che abbina superbamente la sua linea classica con una filante dinamicità. Maestosa ed elegante anche la 560 SEC, una delle più conturbanti vetture del dopoguerra, mentre la CLK 55 AMG rappresenta il primo tuffo della Casa di Stoccarda nella sportività più pura. Tutte queste mirabolanti creature, con il loro charme magnetico, sono visibili ad Auto e Moto d'Epoca di Bologna, e ognuna di loro riproduce un passaggio fondamentale per arrivare al presente e alla nuovissima CLE. Il DNA di queste "vecchie glorie" si rispecchia nella moderna e affascinante coupé.

Nuova Mercedes-Benz CLE Coupé, in anteprima a Bologna

La nuovissima Mercedes-Benz CLE toglie il velo in anteprima, nello stand bolognese, per il pubblico italiano. La sua presenza non stona in mezzo alle altre grandi automobili dell'heritage della Stella, ma si mischia in modo affascinante a un parterre composto da macchine che, nonostante le numerose primavere sulle spalle, scuotono l'animo e accendono il desiderio. Questo nuovo modello, invece, si inserisce nella famiglia delle sportive tedesche per andare incontro ai clienti che nel passato hanno posseduto o la Classe C Coupé, o la Classe E Coupé. Lei è l'anello di congiunzione che sposa questi due mondi.

Costruita sul pianale dell'attuale generazione di Classe C, la CLE evidenzia contenuti di altissimo profilo, a partire da un design ricercato e pensato per esaltare le performance. Passo lungo, montante A ben posizionato e fortemente inclinato, sbalzo anteriore corto e posteriore leggermente più lungo, spalle pronunciate e ruote grandi, sono i punti salienti del suo aspetto e che riproducono fedelmente la tradizione del Marchio. Colpisce al primo sguardo l'anteriore esaltato dal tratto distintivo dello "shark nose" con cofano ribassato, al quale si aggiungono i fari piatti a LED e la griglia del radiatore tridimensionale per un aspetto tanto atletico quanto elegante. Il posteriore è altrettanto muscoloso e contraddistinto da superfici fluide, transizioni morbide e dai fari a LED con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

L'abitacolo è un concentrato di sofisticata modernità, nel quale spiccano il display della strumentazione da 12,3'' completamente digitale e quello centrale da 11,9'' orientato al guidatore e in formato verticale; dalla facile lettura e alla portata di tutti. Per rendere questo ambiente ancora più personale e ricercato, è presente un'illuminazione dinamica a 64 colori.

CLE, motori completamente elettrificati

Mercedes-Benz sceglie l'elettrificazione dei propri veicoli, così anche per la CLE sono disponibili motori a 4 e 6 cilindri (benzina e diesel) in configurazione mild hybrid. Dunque, sotto al cofano sono presenti un generatore di avviamento integrato e un sistema elettrico a 48 volt. Le potenze vanno dai 200 fino 381 CV, con la versione di punta rappresentata da un 3.0 litri con 6 cilindri in linea capace di esaltare ogni amante delle performance con le sue doti coinvolgenti.

Gli allestimenti in listino sono 6: Advanced, AMG Line Advanced, Adanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus. I prezzi sono a partire da 62.443 euro per la CLE 220 d Advanced. In un secondo momento, per i seguaci della guida en plein air, verrà rilasciata anche la Cabrio.

Tra le strade di Bologna

Prima della première della CLE, Mercedes-Benz ha sfilato per il centro storico di Bologna, toccando le sue più suggestive vie e piazze cariche di storia, con una carovana di auto da sogno. Catturando la simpatia e l'interesse dei felsinei, le varie 300 SL "Gullwing", 190 SL, 500 SEC, 190E 2.3-16, così come altri modelli del glorioso passato della Stella, sono state un antipasto gustoso in vista di Auto e Moto d'Epoca. Inevitabilmente, queste auto sono riuscite a intromettersi con forza negli obiettivi fotografici degli ignari bolognesi, regalando una piacevole distrazione all'interno di un pomeriggio piovoso.

Insieme alle mitiche classiche e youngtimer di Stoccarda, hanno chiuso la fila alcuni esemplari della nuovissima Classe E, una delle berline a tre volumi più amate - anche - dal pubblico italiano. Quest'ultima è rinata con una generazione carica di personalità e appeal, grazie a dei tratti distintivi che la rendono unica anche all'interno della gamma di Mercedes. Una dolce novità che, sicuramente, troverà il proprio spazio nella grande storia di un costruttore che si impone sulla scena dal 1886.