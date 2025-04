Mercedes GLC Coupé 300de 4MATIC: il compagno ideale per un viaggio attraverso l'Europa

Viaggiare per migliaia di chilometri in auto richiede una vettura capace di garantire affidabilità, comfort e prestazioni adeguate a diversi tipi di percorsi. Per affrontare un tragitto che ha toccato alcune tra le principali città europee – da Milano a Vienna, passando attraverso la Svizzera e l’Austria – è stata scelta una Mercedes GLC Coupé 300de 4MATIC. Auto che avevamo già provato nella nostro test drive completo e al quale vi rimandiamo per un’analisi più dettagliata del modello.

Questo SUV coupé ibrido plug-in ha rappresentato un banco di prova interessante non solo per le sue caratteristiche dichiarate, ma soprattutto per la sua capacità di adattarsi a un viaggio complesso, che ha alternato autostrade, statali, percorsi alpini e tratti urbani. In oltre 2.100 chilometri percorsi, si sono potuti valutare nel dettaglio aspetti quali il comfort, la tecnologia di bordo, la gestione dei consumi e la fruibilità degli spazi.

Da Milano a Vienna e ritorno

Il percorso si è articolato in più tappe: partenza da Milano, sosta a Locarno, passaggio per Maienfeld, proseguendo poi verso Innsbruck e infine arrivo a Vienna. Il ritorno ha previsto fermate a Faak am See e Jesolo, per poi rientrare a Milano. La varietà delle strade affrontate ha permesso di testare la GLC Coupé 300de in condizioni molto diverse tra loro: traffico urbano, fondi alpini, lunghi tratti autostradali e viabilità secondaria. Già nelle prime ore di viaggio si sono evidenziati alcuni punti di forza della vettura: la fluidità di marcia, il buon isolamento acustico e l'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. Sui tornanti alpini, nonostante il peso rilevante della vettura, il comportamento è rimasto sempre prevedibile, mentre nei lunghi tratti autostradali si è apprezzata la capacità della GLC di mantenere un passo costante senza affaticare il conducente. Sebbene il peso cresca notevolmente per le ibride plug-in, grazie all’assetto pneumatico a controllo elettronico l’auto è in grado di rimanere tonica e quasi piatta in curva, trovando il giusto mix tra sostegno laterale e dinamicità in curva.

Comfort di marcia: un punto di riferimento per il segmento

Il livello di comfort offerto dalla GLC Coupé 300de si è confermato elevato lungo tutto il tragitto. Determinante in tal senso la presenza delle sospensioni pneumatiche AIRMATIC, capaci di assorbire efficacemente le asperità del fondo, anche su strade secondarie meno curate. La qualità dell’insonorizzazione è risultata sopra la media del segmento: rumori aerodinamici e di rotolamento sono stati contenuti anche a velocità sostenute, contribuendo a un ambiente interno tranquillo e rilassante. Questa caratteristica ha avuto effetti positivi non solo sul comfort percepito, ma anche sulla capacità di mantenere alta la concentrazione durante i trasferimenti più lunghi. Va segnalato, tuttavia, che nei tratti montani il peso complessivo dell’auto si fa sentire nella gestione dinamica, richiedendo uno stile di guida più fluido e anticipatorio.

Sistemi ADAS e tecnologia di bordo: funzionalità e affidabilità

Il viaggio ha offerto l’occasione per mettere alla prova anche i numerosi sistemi di assistenza alla guida di cui la GLC Coupé è dotata. Particolarmente utile l’Adaptive Cruise Control, che ha regolato in modo preciso la velocità in base ai frequenti cambiamenti dei limiti imposti, soprattutto in Austria e Svizzera. Il mantenimento di corsia ha svolto un lavoro corretto, senza risultare eccessivamente invasivo, mentre la gestione del traffico attraverso il sistema Stop&Go si è dimostrata fluida e prevedibile. Non sono emerse anomalie né disfunzioni: un elemento importante in un viaggio di questa durata. Anche il sistema di infotainment MBUX si è confermato all’altezza delle aspettative. La connessione wireless ad Apple CarPlay ha permesso di utilizzare in modo pratico applicazioni come mappe, podcast e playlist musicali, senza necessità di cavi fisici. La qualità dell’impianto audio ha consentito una buona fruizione sia dei podcast preferiti sia della musica destinata a intrattenere i più piccoli a bordo. Il climatizzatore automatico, infine, ha mantenuto sempre condizioni ambientali ottimali, senza dover intervenire manualmente per correzioni. Tu fornisci l’input e lei adatta rapidamente sia l’intensità dell’aria che la temperatura.

Abitabilità interna e capacità di carico

La configurazione coupé della carrozzeria influisce inevitabilmente sulla praticità della vettura, ma l’impatto sulla vita a bordo si è rivelato inferiore rispetto a quanto ci si potrebbe attendere. I posti anteriori offrono ampio spazio e una seduta confortevole anche per lunghi periodi. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di una buona abitabilità, con spazio sufficiente sia per le gambe sia per la testa, nonostante la linea discendente del tetto. L’accesso è facilitato da porte di dimensioni generose e i materiali utilizzati mantengono uno standard qualitativo elevato in tutte le aree dell’abitacolo. L’unica vera limitazione riguarda il bagagliaio: la capacità di circa 390 litri risente sia della linea sportiva della carrozzeria sia dell’ingombro del pacco batterie installato sotto il pianale. Per una famiglia in viaggio è quasi sufficiente, ma richiede un’attenta organizzazione dei carichi, soprattutto in caso di soggiorni prolungati o numerosi bagagli. Se siete forti a giocare a Tetris, non avrete alcun grattacapo.

Specifiche tecniche | Mercedes GLC Coupé 300de 4MATIC

Motorizzazione: Diesel 2.0 litri 4 cilindri turbo + motore elettrico sincrono a magneti permanenti

Potenza complessiva: 335 CV (249 CV termico + 136 CV elettrico)

Coppia massima combinata: 750 Nm

Cambio: automatico 9G-TRONIC

Trazione: integrale permanente 4MATIC

Batteria: 31,2 kWh lordi (circa 23 kWh effettivamente utilizzabili)

Autonomia elettrica dichiarata: fino a 130 km in ciclo WLTP

Accelerazione 0-100 km/h: 6,4 secondi

Velocità massima: 218 km/h

Peso in ordine di marcia: circa 2.450 kg

Consumo omologato WLTP: 0,5 l/100 km (con batteria carica)

Consumi effettivi: valori realistici nel lungo raggio

Nel corso dell’intero tragitto – circa 2.100 km – la GLC Coupé 300de ha registrato un consumo medio reale di circa 17 km/litro. Un risultato ottenuto caricando la batteria in poche occasioni, utilizzando prevalentemente la modalità ibrida, e affrontando molti tratti autostradali. Considerando le dimensioni, il peso, la trazione integrale e il tipo di alimentazione (diesel plug-in), il valore può essere considerato positivo e superiore alla media dei SUV tradizionali a gasolio di pari segmento. Da segnalare che una gestione più assidua delle ricariche avrebbe ulteriormente migliorato l’efficienza complessiva. In modalità solo elettrica, l’autonomia reale disponibile oscilla tra i 90 e i 120 km a seconda dei contesti e dello stile di guida e, ovviamente, del percorso. Con questo sapiente mix, si unisce tutta l’efficienza dei sistemi ibridi a bassa e media velocità e l’invincibile efficacia del motore diesel alle velocità medie e sostenute.

Considerazioni finali

La Mercedes GLC Coupé 300de 4MATIC si è dimostrata una vettura adatta a viaggi di lungo raggio, combinando in modo efficace comfort, tecnologia e consumi contenuti per la categoria. La qualità costruttiva, la silenziosità di marcia e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida rappresentano i principali punti di forza. Il compromesso richiesto in termini di capacità di carico è l’unico elemento da valutare con attenzione per chi intende utilizzare la vettura in contesti familiari. Anche il prezzo, che facilmente supera i 75.000 euro con gli optional più richiesti, la colloca in una fascia premium riservata a chi ricerca determinate caratteristiche qualitative.

Nel complesso, si tratta di un prodotto equilibrato, capace di rispondere alle esigenze di chi percorre frequentemente lunghe distanze e vuole beneficiare di un buon livello di efficienza senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.