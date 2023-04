MG Italia, risultati eccezionali: a marzo quota di mercato a 1,4%

Il mercato MG inizia il 2023 con ottimi risultati. Nel periodo gennaio-febbraio-marzo sono state vendute 4.805 unità, con un incredibile aumento del 287,5% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (7.375 immatricolazioni durante tutto il 2022): ciò fa del brand quello con la maggiore crescita sul nostro mercato. In particolare, il mese di marzo ha registrato un record, con 2.382 auto vendute e il 1,4% di quota di mercato raggiunta. Nella categoria BEV (veicoli 100% elettrici) MG è tra i primi cinque costruttori, con una quota del 5,5%; ottimo risultato anche a livello di modelli, con MG4 e HS nella top 10. Questi, rispetto al mese di febbraio, hanno registrato un aumento degli ordini rispettivamente del 10 e del 15%. Tali numeri hanno permesso a SAIC Motor Italy di ottenere la prima posizione tra le filiali MG europee.

Andrea Bartolomeo, vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha così commentato gli incredibili risultati: ”Non posso che essere estremamente soddisfatto di questo primo trimestre. Le nostre vetture, grazie a imbattibile rapporto qualità / prezzo, affidabilità e sicurezza ai vertici hanno conquistato la fiducia di molti clienti. Oltre al nostro impegno, dobbiamo tali risultati anche ai nostri partner commerciali. Far parte della squadra MG, un concentrato di ambizione, energia e motivazione, mi riempie di orgoglio.”

Nel mirino anche flotte e noleggio

Buona la penetrazione anche sul mercato del noleggio, con 1.508 unità immatricolate (una su 10 full electric) nei primi tre mesi del 2023. Anche qui, marzo ha raggiunto quota record: 1,54%. Risultati degni di nota anche per l’ibrido plug-in, con EHS che ha superato il 15% di quota nel trimestre, così come HS ICE che è riuscita a scalzare la best seller ZS ICE dal primo posto in classifica tra le MG con motorizzazione tradizionale più apprezzate dal noleggio.

Tempi di consegna ridotti

Potenziate anche le capacità degli stabilimenti SAIC in Cina, che possono contare anche sul lavoro continuo dei partner logistici presenti sul territorio italiano. Ciò garantisce, ora, tempistiche di evasione degli ordini perfettamente regolari: due mesi per MG4 e circa tre mesi per ZS, mentre MG HS si può trovare addirittura in pronta consegna. A conferma del miglioramento dei flussi di approvvigionamento di prodotto per il nostro Paese, l’approdo di una nave carica di oltre 3.000 MG nello scalo portuale di Vado Ligure.