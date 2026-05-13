MG4 EV URBAN e MG4 EV, la doppia anima del modello elettrico del marchio cinese

Due gemelle diverse. MG4 EV URBAN e MG4 EV, il primo un modello completamente inedito, il secondo un'evoluzione del modello originale. Due anime della MG4, cosí simili e cosi diverse. Già dal design: MG4 EV URBAN ha linee morbide e armoniose e per qualche dettaglio si ispira all'iconica roadster Cyberster, per i gruppi ottici e la griglia anteriore e ha elementi distintivi come la barra posteriore a LED, lo spoiler al tetto e la firma luminosa dei fanali posteriori, omaggio alle origini british del marchio perché richiama le geometrie della bandiera anglosassone. L’abitacolo ha anche uno schermo HD centrale da 12,8”, un display guidatore da 7”, cambio al volante, caricatore wireless, sedili e volante riscaldabili. MG4 EV, invece, pronta a riconfermare il primato di bestseller del segmento C-EV più venduto in Italia con 5500 vetture immatricolate dal lancio nel 2022, ha linee più scolpite e geometriche, con pochi ritocchi stilistici rispetto alla versione precedente, mentre è stato completamente riprogettato l’abitacolo, che si allinea al nuovo family feeling inaugurato con la MGS5 EV, ed è ora equipaggiato con lo Smart Cabin 2.0 dove la digitalizzazione fa un netto passo in avanti: la plancia ha di serie un nuovo touchscreen centrale HD da 12,8 pollici, animato dall'ultima generazione del sistema i-SMART e affiancato da un display conducente completamente digitale da 10,25 pollici con connettività wireless.

Su entrambe il marchio del gruppo cinese SAIC Motor punta a migliorare ancora gli obiettivi ambiziosi già ottenuti in termini di volumi e quota di mercato, tanto da aver chiuso il 2025 con 50.064 auto vendute in Italia alle quali se ne aggiungono 21.500 unità immatricolate nel primo quadrimestre del 2026 raggiungendo una quota di mercato del 3,8%.

MG4 EV URBAN si posiziona come la porta d'accesso alla mobilità elettrica firmata MG, merito delle due opzioni di batterie, da 43 kWh con un'autonomia dichiarata di 325 km nel ciclo WLTP combinato che sale a 478 km su strade cittadine, e da 54 kWh, con un'autonomia estesa a 416 km nel ciclo WLTP combinato e a 600 km nel ciclo urbano. Invece la rinnovata MG4 EV punta ai clienti che cercano prestazioni maggiori, sportività e tagli di batteria superiori, da 64kWh o 77kWh, con autonomia rispettivamente di 452 e 545 km.

Nel test drive su strade urbane ed extraurbane da Milano a Varese dove MG4 EV URBAN e MG4 EV si sono messe in posa tra i riflessi d’acqua, i giochi di specchi, i giardini all’italiana e le opere d’arte contemporanea di Villa Panza, bellissima residenza settecentesca firmata dagli architetti Piero Portaluppi e Luigi Canonica, le due gemelle diverse si mostrano entrambe molto reattive in ogni condizione di guida, confortevoli per spazio (MG4 EV URBAN misura 4.395 mm di lunghezza e 1.842 mm di larghezza, MG EV 4.287 mm di lunghezza e 1.836 di larghezza), rifiniture da segmento superiore, dotazioni tecnologiche, abitacolo silenzioso e tanta sicurezza con i 14 sistemi ADAS di ultima generazione, una suite di assistenza alla guida MG Pilot e le telecamere di parcheggio a 360° che rendono la guida senza sorprese su ogni percorso e fluida anche sulle asperità delle strade. In entrambe le vetture risultano però poco pratici e distraenti alcuni comandi da cercare nel display centrale entrando nel menu, come il selettore delle 5 modalità di guida e dei 5 livelli di frenata rigenerativa, il vivavoce del telefono connesso viene disturbato da un fruscio di fondo che ne rende difficoltoso l’utilizzo, mentre se la visibilità posteriore di MG4 EV rischia di limitarsi con la presenza dei passeggeri della seconda fila, MG4 EV URBAN ha da tarare meglio il mancato ritorno della frecce di direzione.

Particolarmente accattivanti i prezzi soprattutto considerando la qualità offerta: MG4 EV URBAN parte da 25.490 euro mentre MG4 EV da 35.490 euro, ma per il lancio sono previsti 6.000 euro di sconto.

Tutte le nuove MG sono inoltre coperte da una garanzia di fabbrica completa di 7 anni o 150.000 Km. La campagna di lancio in Italia sarà al 100% digitale realizzata con l’intelligenza artificiale mentre per i contenuti social MG ha coinvolto 3 copie di gemelli, proprio a sottolineare la doppia anima di MG4.