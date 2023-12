Le migliori auto 4x4 per andare sulla neve: 5 modelli sotto i 20.000 euro

L'inverno è arrivato e con esso sono giunte le basse temperature, la neve, il ghiaccio e tutti gli ostacoli connessi a questo clima rigido. Per affrontare strade impervie, nevose, fangose o comunque difficili da percorrere, per non andare incontro a spiacevoli situazioni, dove la mancanza di grip sul terreno diventa la parola d'ordine, è necessario muoversi con delle auto 4x4. La trazione integrale è una vera manna dal cielo, ma solitamente è esclusiva soltanto di grossi SUV o di fuoristrada lontani dall'essere economici. Ci sono però alcune eccezioni, rovistando tra l'usato affidabile si possono trovare cinque esempi di vetture 4x4 dal prezzo inferiori ai 20.000 euro. Ecco le nostre proposte.

Fiat Panda 4x4

Tutti conoscono la Fiat Panda 4x4, che nella sua versione originale ha debuttato sulla scena ben quarant'anni fa. Sul mercato esiste attualmente una versione dedicata proprio a questo anniversario che, tuttavia, presenta un costo decisamente superiore ai 20.000 precedentemente indicati. Dunque, meglio affidarsi all'usato. Con questa cifra, oltre alle versioni prima maniera, si possono portare a casa sia delle accessoriate seconde serie, compresa la Climbing, sia degli esemplari di terza generazione, come l'ambita Cross. Le motorizzazioni possono essere, in quest'ultimo caso, sia il benzina 0.9 TwinAir bicilindrico da 90 CV, che il turbodiesel MultiJet II 1.3 da 95 CV. La sua discreta altezza minima da terra, abbinata alla sua profetica agilità, portano la Panda dovunque. Provare per credere.

Suzuki Ignis, auto 4x4

Sottovalutata, ma abilissima sui fondi sdrucciolevoli, terrosi e fangosi. La giapponesina fuori dal coro si arrampica con destrezza, come impone il rispetto della lunga tradizione di Hamamatsu. Il corpo vettura è da crossover compatto, ma in allestimento 4×4 mostra con orgoglio un ponte posteriore rigido, perfetto per masticare il terreno più impervio. I motori della Suzuki Ignis possono essere: benzina 1.2 iTop 4WD, o ibrido 1.2 Hybrid iTop 4WD. Di listino siamo sui 22.000 euro circa, oltre la soglia indicata. In tal caso, meglio fare un giro sull'usato

Suzuki Jimny

La Suzuki Jimny è una vera istituzione in questo campo, perché è una delle proposte a buon mercato più apprezzate dal grande pubblico. Solida, affidabile e abilissimo in offroad, la giapponesina 4x4 è uno stambecco felice di muovere le sue quattro ruote su fondi dove altri non si addentrano. La Casa giapponese la propone sul mercato solo in versione autocarro, ma per averla in versione per trasporto passeggeri bisogna scandagliare il mercato dell'usato, dove si trova anche sotto i 20.000 euro. Oltre all'ultima generazione, si possono trovare anche le Jimny del passato, tutte brave a svolgere i compiti da fuoristrada leggero e dinamico.

Dacia Duster

La Dacia Duster è uno dei veicoli più versatili in commercio, oltre a rappresentare il perfetto bilanciamento tra qualità e prezzo. Il crossover di origine rumena è in grado di sfoggiare sorprendenti doti di abitabilità, a fronte di uno spazio contenuto, ma la sorpresa è che nella versione 4x4 si districa alla grande anche in offroad. Le varianti a trazione integrale sono disponibili esclusivamente con motore a gasolio (il 1.5 BluedCi da 115 CV). Attualmente un modello nuovo si aggira sui 24.000 euro, ma non è impossibile trovare un esemplare usato al di sotto della soglia dei 20.000.

Lada Niva

La Lada Niva è un nome esotico, proveniente dalla lontana Russia ma che ha attecchito anche alle nostre latitudini, rappresentando una soluzione low cost, ma tenace e solida per andare in offroad. La 4x4, spartana e squadrata, non è più in commercio da nuova, ma si possono acquistare degli esemplari relativamente giovani e freschi a prezzi decisamente abbordabili, sotto alla soglia indicata. Il gioco vale, forse, la candela.