Le migliori offerte del mercato auto di marzo 2023

Muoversi nel mercato dell'automobile è complicato e difficile, ed è meglio farlo con gli strumenti ideali per captare le potenziali offerte giuste. Acquistare un'auto è un passo importante, in cui niente deve essere tralasciato. Ogni mese le case automobilistiche garantiscono delle offerte brillanti per alcuni dei loro modelli di punta. Se non viene posta troppa attenzione, si potrebbe perdere un'occasione ideale per mettere le mani sulla vettura desiderata. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di marzo 2023.

Maggiori sconti

Osserviamo le offerte più scontate nel mercato dell'auto italiana, saltando da un marchio all'altro, sfiorando ogni tipo di segmento. L'importante è evidenziare le vetture dallo sconto più solido in questo momento dell'anno.

Opel Crossland : 1.2 110 CV Edition da 229 € al mese solo con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - TAN 9,95% - Taeg 11,65%. Prezzo scontato a 17.020 euro; Prezzo di listino 25.120 euro. Sconto del 32%;

: 1.2 110 CV Edition da 229 € al mese solo con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - TAN 9,95% - Taeg 11,65%. Prezzo scontato a 17.020 euro; Prezzo di listino 25.120 euro. Sconto del 32%; Opel Corsa : 1.2 Edition da 199 € al mese con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - Tan 9,95% - Taeg 12,19%.

Prezzo scontato a 13.950 euro. Valore di listino: 19.950 euro. Sconto del 30%;

: 1.2 Edition da 199 € al mese con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - Tan 9,95% - Taeg 12,19%. Prezzo scontato a 13.950 euro. Valore di listino: 19.950 euro. Sconto del 30%; Opel Grandland : 1.2 130cv MT6 da 399 € al mese aderendo al finanziamento Scelta Opel. Prezzo scontato a 24.700 euro, costo di listino 33.200 euro. Sconto del 26%;

: 1.2 130cv MT6 da 399 € al mese aderendo al finanziamento Scelta Opel. Prezzo scontato a 24.700 euro, costo di listino 33.200 euro. Sconto del 26%; Nissan Leaf : Acenta da € 169 al mese con vantaggi fino a € 7.700. Tan 4,99%, taeg 5,46%. Prezzo scontato a 26.450 euro, valore di listino € 34.150. Sconto del 23%;

: Acenta da € 169 al mese con vantaggi fino a € 7.700. Tan 4,99%, taeg 5,46%. Prezzo scontato a 26.450 euro, valore di listino € 34.150. Sconto del 23%; Renault Twingo : E-Tech Authentic da € 140 al mese in caso di rottamazione. Prezzo scontato a 18.050 euro, prezzo di listino 23.050 euro. Sconto del 22%;

: E-Tech Authentic da € 140 al mese in caso di rottamazione. Prezzo scontato a 18.050 euro, prezzo di listino 23.050 euro. Sconto del 22%; Honda e: in promozione con contributo statale in caso di rottamazione, a 32.600 euro. Prezzo di listino 40.600 euro. Sconto del 20%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver segnalato le vetture più scontate del mese di marzo, passiamo in rassegna le auto che godono di una scontistica particolarmente interessante.