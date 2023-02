Le migliori offerte auto di febbraio 2023

Districarsi nel mercato dell'automobile è faticoso e complesso, bisognerebbe incontrare un Virgilio disposto a traghettarci verso l'offerta giusta, l'affare della vita. Ogni mese le case automobilistiche rilasciano delle stimolanti offerte per alcuni dei loro modelli di punta. Se non ci stiamo attenti, si potrebbe smarrire un'occasione ghiotta per mettere le mani sulla vettura tanto sognata e agognata. Vediamo, dunque, in questa semplice guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di febbraio 2023.

Le più scontate

Osserviamo le offerete più scontate del panorama automobilistico italiano, saltanto da un marchio all'altro, toccando ogni tipo di segmento. L'importante è evidenziare le vetture dallo sconto più consistente in questo periodo dell'anno.

Opel Corsa : 1.2 Edition da 149 euro al mese con finanziamento Scelta Opel, rottamazione ed incentivi statali Anticipo zero - Tan 9,49% - Taeg 11,63%. Prezzo scontato a 12.450 euro (prezzo di listino 19.950 euro). Sconto del 38%.

: 1.2 Edition da 149 euro al mese con finanziamento Scelta Opel, rottamazione ed incentivi statali Anticipo zero - Tan 9,49% - Taeg 11,63%. Prezzo scontato a 12.450 euro (prezzo di listino 19.950 euro). Sconto del 38%. Fiat Panda : 1.0 Hybrid offerta a 129 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Prezzo scontato a 9.950 euro (prezzo di listino 15.600 euro). Sconto del 36%.

: 1.0 Hybrid offerta a 129 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Prezzo scontato a 9.950 euro (prezzo di listino 15.600 euro). Sconto del 36%. Opel Crossland : 1.2 110 CV Edition da 215 euro al mese solo con finanziamento Scelta Opel, rottamazione ed incentivi statali Anticipo zero - TAN 9,49% - Taeg 11,42%. Prezzo scontato a 16.120 euro (prezzo di listino di 25.120 euro). Scontro del 36%.

: 1.2 110 CV Edition da 215 euro al mese solo con finanziamento Scelta Opel, rottamazione ed incentivi statali Anticipo zero - TAN 9,49% - Taeg 11,42%. Prezzo scontato a 16.120 euro (prezzo di listino di 25.120 euro). Scontro del 36%. Fiat 500 : Hybrid a 129 euro al mese TAN fisso 6,99% - TAEG 9,52%. Prezzo scontato a 12.300 euro (prezzo di listino 17.800 euro). Sconto del 31%.

: Hybrid a 129 euro al mese TAN fisso 6,99% - TAEG 9,52%. Prezzo scontato a 12.300 euro (prezzo di listino 17.800 euro). Sconto del 31%. Peugeot 208: aderendo al finanziamento i-Move Advantage con € 2.000 di incentivi statali con rottamazione. Prezzo scontato a 13.870 euro (prezzo di listino 19.820 euro). Sconto del 30%.

Interessanti offerte auto

Dopo aver segnalato le vetture più scontate del mese di febbraio, passiamo alle vetture che godono di una scontistica particolarmente intrigante.