Le migliori offerte del mercato auto di ottobre: 10 modelli da acquistare questo mese

Comprare un'auto nuova è una scelta da fare procedendo a piccoli passi, senza tuffarsi a capofitto, pensando a ogni elemento con il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche rilasciano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza osservare attentamente ciò che propone il mercato, si potrebbe non cogliere un'occasione ideale per mettere le mani sulla macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di ottobre 2023.

Le offerte auto dallo sconto più alto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano dell'automotive, saltando da un brand all'altro, toccando qualunque tipo di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza le vetture che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Opel Crossland : 1.2 110 CV Edition da 259 euro al mese solo con finanziamento Scelta Opel. Anticipo 0 € - TAN 8,99% - Taeg 10,86%. Prezzo di listino 25.120 euro, prezzo scontato 17.450 euro. Sconto del 31%;

: 1.2 110 CV Edition da 259 euro al mese solo con finanziamento Scelta Opel. Anticipo 0 € - TAN 8,99% - Taeg 10,86%. Prezzo di listino 25.120 euro, prezzo scontato 17.450 euro. Sconto del 31%; Fiat 500e : Red da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, anziché 21.450 euro. Prezzo di listino 28.950 euro, prezzo scontato di 19.950 euro. Sconto del 31%;

: Red da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, anziché 21.450 euro. Prezzo di listino 28.950 euro, prezzo scontato di 19.950 euro. Sconto del 31%; Opel Grandland : 1.2 130cv MT6 da 259 euro al mese aderendo al finanziamento Scelta Opel. Prezzo di listino 33.200, prezzo scontato di 23.200 euro. Sconto del 30%;

: 1.2 130cv MT6 da 259 euro al mese aderendo al finanziamento Scelta Opel. Prezzo di listino 33.200, prezzo scontato di 23.200 euro. Sconto del 30%; Fiat Panda : 1.0 Hybrid offerta a 160 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Prezzo di listino di 15.500 euro, prezzo scontato di 10.950 euro. Sconto del 29%.

: 1.0 Hybrid offerta a 160 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Prezzo di listino di 15.500 euro, prezzo scontato di 10.950 euro. Sconto del 29%. Fiat 500: Hybrid a 213 euro al mese TAN fisso 8,75% - TAEG 10,60%. Prezzo di listino di 18.000 euro, prezzo scontato di 12.950 euro. Sconto del 28%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di ottobre, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante.