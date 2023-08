Le migliori offerte del mercato auto di agosto: 15 modelli da acquistare questo mese

Comprare un'auto nuova è un'operazione che bisogna fare procedendo a piccoli passi, senza buttarsi a capofitto, ponderando ogni scelta che deve essere affrontata con giudizio. Ogni mese le case automobilistiche rilasciano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza osservare attentamente ciò che offre il mercato, si potrebbe perdere un'occasione ideale per mettere le mani sulla macchina dei propri sogni. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di agosto 2023.

Le auto con sconto più alto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano dell'automotive, saltando da un brand all'altro, toccando qualunque tipo di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza le vetture che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Citroen C3 : PureTech 83 CV You a 13.750 euro solo aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo di listino di 18.200 euro. Sconto del 24%;

: PureTech 83 CV You a 13.750 euro solo aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo di listino di 18.200 euro. Sconto del 24%; Citroen E-C4 : 100 kW Feel a 28.949 euro aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo di listino di 38.250 euro. Sconto del 24%

: 100 kW Feel a 28.949 euro aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo di listino di 38.250 euro. Sconto del 24% Lancia Ypsilon : Hybrid Silver in promo a 13.450 euro solo con finanziamento Lancia Più. Prezzo di listino di 17.100 euro. Sconto del 21%;

: Hybrid Silver in promo a 13.450 euro solo con finanziamento Lancia Più. Prezzo di listino di 17.100 euro. Sconto del 21%; Citroen E-C4X : 100 kW Feel a 30.449 euro con finanziamento SIimplydrive. Prezzo di listino di 38.300 euro. Sconto del 20%;

: 100 kW Feel a 30.449 euro con finanziamento SIimplydrive. Prezzo di listino di 38.300 euro. Sconto del 20%; Citroen C5 Aircross: Hybrid Plug-in 225 CV ëEAT8 Feel in promo a 35.799 euro aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo di listino di 44.450 euro. Sconto del 19%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di agosto, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante.