Mokka GSE, l'Opel elettrica più veloce di sempre

L’Opel elettrica più veloce di sempre. Quella con due personalità, anzi tre. Da strada, da pista e da rally. È Opel Mokka GSE, ovvero Grand Sport Electric, versione sportiva elettrica di Mokka, l’auto che in un anno ha aumentato le sue vendite del 10%. C’è tutto il dna del motorsport in questa Mokka bifronte, già a guardarla: frontale Vizor, carrozzeria Detox priva di cromature e ispirata alla sostenibilità, paraurti e inserti della griglia prominenti in look speciali da rally, cerchi dedicati da 20 pollici con pinze gialle, la sigla GSE scritta qui e là, peccato per gli abbinamenti bicolori, soprattutto il grigio nero, che un po’ mortificano la sua indole da motorsport.

All'interno è sportività allo stato puro, con guidatore e passeggero che siedono su speciali e avvolgenti sedili di Alcantara GSE Performance con poggiatesta integrati e con, come elemento distintivo, una linea bianca al centro dei rivestimenti e le cuciture gialle, che sostengono persin troppo rigidamente la schiena, con i pedali sportivi di alluminio, il volante squadrato (poco) nella parte superiore e inferiore di ecopelle vegana.

E allora pronti via per un doppio test drive, su strada e su pista. Prima guidati dalle info che compaiono sul display centrale da 10” touchscreen che mostra anche i dati delle prestazioni, il timer di accelerazione 0-100 km/h, la gestione della batteria, sulle arterie che costeggiano la città fino al percorso a curve che arrivano a 995 metri dominanti il bacino d’acqua El Atazar e la diga Ponton de la Oliva nella catena montuosa della Sierra de Ayllón provando le tre modalità di guida Eco, Normal e Sport che assorbe una trentina di Km dei 336km di autonomia dichiarati. Se è forse eccessivo dire, come fa Opel, che Mokka GSE è un’auto da rally per la strada, è invece vero che si muove con sicurezza tra i tornanti, con uno sterzo preciso, accelerazioni rapide per uscire dal traffico e ammortizzatori idraulici ad alte prestazioni, per una guida sempre sotto controllo.

È, invece, sui 3.84 km del circuito del Jarama, l’autodromo a San Sebastián de los Reyes, alle porte di Madrid che ha ospitato nove edizioni del Gran Premio di Spagna di Formula 1, quindici del Gran Premio di Spagna del Motomondiale e due del Gran Premio di superbike, che si scatena l’animo corsaro di Mokka GSE. E qui dove hanno trionfato anche Niki Lauda, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, dove le curve si chiamano anche Monza e Le Mans, facciamo scattare Mokka GSE da 0 a 100 km in 5.

9 secondi arrivando a 200 km all’ora: la batteria integrata nel pianale le regala ancora maggiore stabilità entrando nella curva Monza in piena potenza con i 281 CV perfetti per affrontare le parti più impegnative della pista come le curve rapide in discesa di Buat e Portago.Il prezzo di Opel Mokka, B-Suv che ha appena vinto in Germania il Volante d’oro 2025 come Best Small Car parte da 47300 euro, già ordinabile ma sulle strade (e/o su pista) dall’inzio del prossimo anno.