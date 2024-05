Morgan Midsummer, la speciale “barchetta” firmata Pininfarina

Cosa succede quando un atelier che produce vetture in maniera artigianale del calibro della Morgan Motor Company incontra l’estro di un designer come Pininfarina? La risposta prende il nome di Morgan Midsummer, una inedita ed esclusiva "barchetta" prodotta in soli 50 unità, già tutti rigorosamente vendute, in grado di incarnare al meglio il nobile spirito delle sportive britanniche dal gusto retrò.

Morgan Midsummer, design senza tempo

Basata sulla Plus Six disponibile dal 2019, la Midsummer si ispira alle sportive britanniche degli anni ’30 e ’40 che si distinguevano per le caratteristiche code lunghe. Al posto del parabrezza troviamo un paio di coperture aerodinamiche tipiche delle barchette vintage. Di nuova concezione i proiettori rotondi, più grandi di quelli della Plus Six da cui deriva e che inglobano gli indicatori di direzione e LED diurni. La vettura monta cerchi da 19 pollici da 10 kg (3 kg in meno rispetto ai cerchi della Plus Six), avvolti da penumatici Michelin Pilot Sport 5.

Abitacolo farcito di legno

L’abitacolo dal forte sapore retrò risulta letteralmente farcito di legno: parliamo di circa 126 strati di legno teak e i pannelli porta circa 120, il tutto frutto di oltre 30 ore di lavoro. Il volante in alluminio forgiato ha un design moderno, mentre dietro troviamo la strumentazione analogica con elementi rotondi, non mancano sedili in pelle dal gusto classico e la leva del cambio automatico posizionata nell’ampio tunnel centrale davanti il freno di stazionamento.

Motore e meccanica

La vettura riesce a mantenere un peso a secco entro 1.000 kg, cosa che esalta le capacità del motore sei cilindri turbo benzina di origine BMW da 340 CV (potenza stimata), gestito da un cambio automatico a otto velocità.

L’handling è gestito da ammortizzatori Nitron regolabili, sviluppati appositamente per questo modello e messi a punto per esaltare il piacere di guida sportiva.