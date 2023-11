MV Agusta svela a EICMA la sua maxi-adventure LXP Orioli

MV Agusta ha deciso di svelare sull’importante palcoscenico di EICMA 2023 (Fiera di Milano dal 12 al 17 novembre) la sua prima all-terrain di lusso, dedicata agli amanti dei viaggi e dell’avventura, battezzata LXP Orioli.

Questa speciale maxi-adventure, realizzata in una tiratura limitata di appena 500 esemplari, è un omaggio al leggendario Edi Orioli, uomo simbolo dei rally internazionali degli anni ’90. Orioli autograferà personalmente ogni esemplare di questa prima edizione limitata e numerata che diventerà in questo modo un pezzo unico da collezione.

Mv Agusta LXP Orioli, il design

L’affascinante design della LXP Orioli è frutto del lavoro dello storico centro stile CRC, di proprietà di MV Agusta e con sede a San Marino. Il risultato è una moto muscolosa, ma nello stesso tempo snella e sinuosa, inoltre le sue forme vengono esaltata dall’elegante livrea Bianco Perlato che impreziosisce carene e parafango anteriore, mentre alcuni particolari elementi sfoggiano gli accostamenti cromatici dello storico sponsor con cui Edi Orioli dominò il panorama rallistico negli anni ‘90. L’effetto scenico viene completato dalla parte centrale in Nero Carbon-Metallic, con quest’ultimo colore che impreziosisce la maggior parte della sella, mentre ai lati troviamo il medesimo bianco delle carene.

Motore ed elettronica

A spingere questa forza della natura è il nuovo motore 3 cilindri da 931 cc sviluppato interamente a Varese. I dati dichiarati dal costruttore parlano di una potenza pari a 124 CV a 10.000 giri e 102 Nm di coppia a 7.000 giri. Questi numeri esprimono quindi un generoso rapporto peso/potenza di 133 CV/litro, con l'85% della coppia disponibile a soli 3.000 giri/min. Per quanto riguarda l’elettronica, Il Full Ride by Wire offre ben 4 differenti tipi di mappe: Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain, tutte appositamente sviluppate per garantire l'erogazione adatta e la regolazione dei controlli elettronici ideale nei differenti contesti d'azione. L'ABS Cornering dispone della funzionalità RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation), ed è dotato di funzioni specifiche dedicate al fuoristrada.

Grazie alla sella regolabile in altezza su due posizioni (850 mm e 870 mm), i piloti di (quasi) ogni altezza possono adattarsi alla modo e a tutti i contesti di guida. Forma della sella e materiale dell'imbottitura sono studiati per garantire il massimo comfort sia su strada che in fuoristrada.

Dotazione tecnologica

La dotazione tecnologica punta molto sulla connettività grazie alle connessioni Bluetooth e Wi-Fi, inoltre tutte le informazioni vengono riportate sul display TFT a colori di 7 pollici dotato di luminosità regolabile e forte di due le grafiche selezionabili. Come se non bastasse si può sfruttare l'app MV Ride per numerose funzioni in remoto. Le 500 unità della LXP Orioli saranno consegnate ai clienti alla fine del primo trimeste 2024.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro

MV Agusta porta a EICMA anche la Superveloce 1000 Serie Oro per cogliere l’occasione di annunciare ufficialmente la commercializzazione della versione di serie nel terzo trimestre del 2024. La Superveloce 1000 Serie Oro rappresenta il massimo livello la visione dell'azienda per il suo futuro e rispetta alla perfezione la frase “manifesto” della Casa: “Non costruiamo solamente motociclette, noi creiamo emozioni”. La Superveloce 1000 Serie Oro sarà prodotta in serie limitata, assemblata a mano nello storico stabilimento della Schiranna e ogni esemplare sarà numerato.