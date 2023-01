Nissan entra nell'universo virtuale del Metaverso

Nissan entra nel Metaverso. La Casa giapponese, da sempre alla ricerca di canali innovativi e forme di comunicazione alternative, ha individuato fin da subito le opportunità legate all’ingresso nell’universo virtuale. Ad esempio, all’interno di tale spazio, che unisce il mondo fisico a quello digitale (ad esempio tramite l’utilizzo di dispositivi VR), i processi di progettazione e produzione sono facilitati dalla possibilità di interazione in tempo reale di ingegneri e designer da tutto il mondo. Non solo: anche i clienti, infatti, possono trarne vantaggio scoprendo in modi del tutto nuovi prodotti, tecnologie e servizi del Marchio.

Giappone, Regno Unito, Italia: i progetti Nissan nel Metaverso

Numerosi i progetti di Nissan all’interno del Metaverso a livello mondiale. A inizio 2022, ad esempio, il marchio ha sviluppato nel Regno Unito una campagna per il lancio del crossover elettrico Ariya. Cinque artisti britannici dagli stili di disegno differenti, hanno realizzato per l’occasione immagini della Ariya in cinque località della Gran Bretagna (Londra, Birmingham, Manchester, Leeds e Liverpool), reinterpretandole in chiave “green”. Le opere digitali, accessibili da smartphone, pc o VR come Meta Quest, sono state esposte nel metaspazio di Nissan.

Nel maggio del 2022, poi, si è svolta la presentazione di Nissan Sakura, miniveicolo 100% elettrico dedicato al mercato giapponese. Gli utenti VRChat di tutto il mondo hanno avuto modo di “toccare con mano” il modello all’interno di un vero e proprio mondo virtuale denominato Nissan Sakura Driving Island. L’esperienza immersiva ha permesso alle decine di migliaia di visitatori di effettuare un test drive e perfino ricaricare la Sakura su un percorso con atmosfere tipicamente giapponesi. Infine, anche Nissan Italia ha scelto il Metaverso per offrire la possibilità agli utenti di scoprire le più recenti tecnologie di elettrificazione, in particolare e-Power, innovativo sistema ibrido a propulsione 100% elettrica. Lo spazio digitale aperto su Decentraland, piattaforma blockchain alimentata da Ethereum, è stato denominato e-Power Experience e permette di vivere un’esperienza interattiva: i visitatori hanno, infatti, la possibilità di spostarsi nel “metaspace”, osservare da vicino l’unicità della motorizzazione, configurare la propria vettura Nissan sul portale Shop@Home e ottenere un gadget per personalizzare il proprio Avatar, oltre a partecipare a un concorso con in palio un interessante premio: i vincitori, infatti, avranno modo di effettuare un test drive (reale) di 24 ore a bordo di Qashqai e-POWER.