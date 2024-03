Nissan GT-R, due edizioni speciali per il definitivo addio a “Godzilla”

L’iconica Nissan GT-R si prepara ad andare definitivamente in pensione, chiudendo un capitolo importantissimo della storia dell’automobilismo moderno. La generazione conosciuta con la sigla di progetto “R-35”, sarà infatti l’ultima GT-R con propulsore termico (non si sa ancora se verrà sostituita da una versione elettrica). Verrà così scritta la parola fine alla celebre storia di “Godzilla” (indimenticabile soprannome di questa vettura), ovvero la supercar nata nell’ormai lontano 1969 e conosciuta in passato con il nome di Nissan Skyline GT-R.

Nissan GT-R, una storia lunga sei generazioni

Dopo ben 6 generazioni di vetture a dir poco insuperabili, tanto in strada quanto tra i cordoli di una pista, la GT-R è pronta al "canto del cigno" con due edizioni speciali battezzate rispettivamente Takumi Edition e Skyline Edition, entrambe omaggio al Paese del Sol Levante e alla passione che nel corso degli anni ha alimentato milioni di fan di questo genere di auto sportive.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Chiamata T-Spec Takumi Edition, la prima di queste due edizioni speciali si basa sulla GT-R T-spec proposta per il mercato statunitense e risulta progettata per celebrare gli omonimi artigiani Takumi che si occupano dell'assemblaggio di ogni motore GT-R VR38DETT, totalmente e rigorosamente eseguito a mano. Non poteva quindi mancare una specifica piastrina applicata sul motore dove troviamo la firma dall'artigiano che si è dedicato alla sua realizzazione e una seconda piastra in oro con il numero del telaio della vettura. Dal punto di vista estetico spicca la livrea esterna Midnight Purple e l’abitacolo rifinito nella tinta Mori Green. Completano la vettura i cerchi in lega Rays da 20 pollici Nismo verniciati in oro, parafanghi allargati e assetto sempre firmato Nismo.

Nissan GT-R Skyline Edition

Basata sulla GT-R Premium, la GT-R Skyline Edition si rifà alla storica Skyline R34, come sottolineato dall’iconico colore esterno Bayside Blu, mentre le finiture interne sono in Sora Blue. Altre informazioni ufficiali e i prezzi di listino di entrambe le serie speciali verranno comunicati dalla Casa giapponese nelle prossime settimane.