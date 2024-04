La Nissan Juke protagonista alla Milano Marathon 2024

Nissan continua ad essere a fianco dello sport, confermandosi come sponsor e Official Car della ventiduesima edizione della Milano Marathon che si svolgerà nel capoluogo meneghino la prossima domenica 7 aprile. Parliamo dell’evento podistico più partecipato nella nostra penisola, come confermano i circa 30.000 passaggi nell’edizione 2023, mentre l’edizione 2024 si prefigura da record.

Nissan Juke, presentazione in anteprima

In occasione dell’apertura del Milano Running Festival (4 aprile) abbiamo partecipato insieme alla stampa nazionale alla presentazione in anteprima della rinnovata Nissan Juke che si è svolta sotto i riflettori del MiCo – Milano Convention Center in City Life.

Juke protagonista a Milano

La nuova Nissan Juke potrà essere ammirata da tutti i presenti all’evento fieristico sportivo, così come il resto della gamma dei crossover elettrificati della Casa nipponica che apriranno e chiuderanno la competizione, di cui sono timekeeper ufficiale, senza dimenticare la loro presenza in esposizione statica nella suggestiva cornice di Piazza San Babila a Milano.

Il tracciato della gara

Il tracciato di gara, che comprende per la prima volta sia la partenza che l’arrivo in Piazza Duomo, si snoda per circa 19 chilometri nel centro di Milano. La competizione raggiungerà alcuni luoghi simbolo di Milano, come ad esempio il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco e City Life, per poi attraversare i quartieri QT8, San Siro e Trenno, prima di tornare in Piazza Duomo. La sua forma ad anello lo rende uno dei tracciati più veloci a livello internazionale, mentre nel 2021 è stato il più veloce al mondo. Ricordiamo che Nissan metterà a disposizione della direzione di gara e dei giudici i crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, ha commentato:

Nissan ha stretto da tempo un forte legame con questo sport che ha in comune i valori della sostenibilità e della sfida al miglioramento dei traguardi raggiunti. Dare to do what others don’t è parte del nostro DNA mondiale e crediamo che la sfida podistica possa affiancarci nel rappresentarlo al meglio.

Le caratteristiche della rinnovata Nissan Juke

Il crossover compatto della Casa giapponese era stato svelato on-line lo scorso 14 febbraio e si distingue per l’inedita livrea esterna di colore giallo, l’abitacolo completamente rinnovato e per l’introduzione di nuove tecnologie di bordo.

Allestimento N-Sport

La nuova Juke porte in dote, inoltre, l’inedito allestimento “N-Sport” che si distingue per la presenza di finiture in giallo che impreziosiscono la parte superiore del quadro strumenti, la base del nuovo infotainment e le bocchette d'aerazione. Non mancano sedili sportivi specifici caratterizzato dalla base e dal montante trapuntato, a cui si aggiungono inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta "Juke" impressa all'altezza delle spalle sul montante del sedile.

Abitacolo hi-tech e dotazione ADAS

All'interno è possibile apprezzare l'inedito sistema di infotainment gestibile tramite uno schermo da 12,3 pollici che sfrutta una grafica nuova e più intuitiva. Non manca inoltre il riconoscimento vocale, a cui si aggiunge la connettività di Apple CarPlay e Android Auto WiFi. Nuovo anche la strumentazione digitale da 12,3 pollici ad alta risoluzione, disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, mentre da sull’allestimento Acenta è da 7 pollici. Ricca la dotazione dedicata alla sicurezza che include tra le altre cose il Lane Departure, ora di serie su tutte le version l'Emergency Lane Keep, l'Around-View Monitor e la teelcamera posteriore, anch'essa offerta di serie su tutte le varianti e dotata di una migliore definizione.

Motore ibrido

A spingere la Juke ci pensa il sofisticato ed efficiente propulsore Hybrid di Nissan. Questo powertrain combina un motore a benzina da 94 CV e 148 Nm di coppia di 148 Nm con un motore elettrico principale da 36 kW (49 CV) e 205 Nm di coppia. Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.

Prezzo

I prezzi di listino partiranno da 25mila euro, relativi alla versione d'accesso denominata Acenta. L'allestimento N-Connecta sarà proposto da 26.800 euro, mentre gli tre allestimenti top di gamma denominati N-Design, N-Sport e Tekna partiranno tutti da 28.

600 euro.