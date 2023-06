Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario, l’ibrida rivoluzionaria diventa un’edizione limitata

Per gli amanti dell’esclusività e della mobilità sostenibile d’avanguardia, Nissan ha svelato la nuova versione speciale a tiratura limitata Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario. Questa particolare versione del tecnologico SUV ibrido giapponese sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo settembre in sole 900 unità e si distingue per una dotazione ricca ed elementi di design unici che le regalano un’immagine premium.

Particolari distintivi

La Qashqai e-POWER 90° Anniversario si basa sull’allestimento N-Connecta a cui aggiunge una serie di particolari unici, come ad esempio il battitacco retroilluminato con la scritta “Qashqai”. il tetto panoramico dotato di barre longitudinali e speciali cerchi di colore neri con design a cinque razze da 18 pollici. Questa edizione speciale può essere personalizzata esteticamente con le livree esterne Pearl White con tetto nero, Ceramic Grey con tetto nero e Black Metallic con tetto grigio.

Abitacolo hi-tech

La dotazione di serie può essere implementata con un pacchetto opzionale che mette a disposizione l’Head Up Display da 10,8 pollici, in grado di proiettare sul parabrezza nel campo visivo del guidatore le informazioni del navigatore GPS, quelle sul traffico oppure sull’assistenza alla guida. A questo si aggiung e il caricatore wireless per smartphone e il sistema di ADAS ProPILOT Assist con Navi-link. Quest’ultimo gestisce accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, ma legge anche i segnali stradali e automaticamente adatta l’andamento dell’auto. Infine, acquisisce i dati dal navigatore e regola addirittura la velocità nelle curve o in autostrada.

Sistema ibrido rivoluzionario e-POWER

La Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario e-POWER è equipaggiata con il sistema ibrido e-POWER brevettato dalla Casa giapponese che non trova eguali in tutto il settore automotive. Questo powertrain sfrutta un motore 100% elettrico da 190 CV che dà motrice alle ruote della vettura, inoltre troviamo un motore termico che funge esclusivamente da generatore di energia per l’unità elettrica, di conseguenza non risulta collegato alle ruote.

Questo sistema ibrido non prevede ricarica alla spina e per ricaricare il motore elettrico basta semplicemente fare il pieno di benzina: in questo modo si può viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km con un pieno di carburante. Il motore termico che funziona come generatore è un 1.5 litri con rapporto di compressione variabile che eroga 158 CV, appositamente realizzato per questa specifica applicazione. Questa motorizzazione opta in maniera automatica qual è il miglior rapporto di compressione in modo da ottimizzare l’efficienza o le prestazioni a seconda delle situazioni.

In questo modo è possibile godere di tutto il piacere di guida offerta dal motore elettrico, inoltre il motore termico si attiva solo quando è necessario, garantendo bassi consumi ed emissioni nocive, oltre ad un’ottima silenziosità.

Prezzo e debutto

La nuova Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario sbarcherà nelle concessionarie italiane a partire da settembre, mentre i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati.