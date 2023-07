Una notte Superveloce con MV Agusta

Se si parla di centauri e miti su due ruote, il marchio italiano MV Agusta è senza dubbio una delle icone mondiali indiscusse appartenente al settore delle moto. Parliamo di un mito nato nel lontano 1927, grazie alla passione del Conte siciliano, Giovanni Agusta, che trasferitosi nel nord d’Italia ha trasformato la passione la produzione di aerei in un amore incondizionato per il settore delle due ruote.

Come molti grandi miti, MV Agusta ha vissuto degli alti e dei bassi nella sua lunga carriera, ma ora il marchio di Schiranna, provincia di Varese, sta vivendo una nuova epoca di rinascita che mescola stile, tecnica e passione garantendo un irresistibile mix dedicato agli amanti delle forti emozioni.

Una indimenticabile notte "Superveloce"

Il team di MV Agusta ha quindi deciso di mostrare tutto il potenziale dell’azienda e la sua visione del futuro nel corso di un evento non convenzionale che si è svolto a Milano, nella suggestiva cornice del Deus Club del quartiere Isola della città meneghina, considerato un vero tempio per i motociclisti.

In occasione dell’evento in questione, battezzato “Notte Superveloce”, tutti i presenti hanno potuto assaporare un’atmosfera elettrizzante, frutto di un mix perfetto tra eleganza e adrenalina. Questa è stata l’occasione perfetta per conoscere da vicino il nuovo modello di punta del Brand, ovvero la Mv Agusta Superveloce, protagonista dell’evento grazie alla presenza delle numerose versioni della moto esposte al Deus. Nelle stanze del Deus si nascondeva inoltre una sorpresa davvero speciale su base “Superveloce” che dovrebbe fare il debutto ufficiale nel prossimo futuro. Purtroppo, questa succulenta novità era opportunatamente celata da un telo e non poteva assolutamente essere fotografata, anche se siamo riusciti a dare una “sbirciatina” a quella che si rivelerà una chicca che non passerà inosservata.

Timur Sardarov, un CEO eclettico

Ma l'evento non si è limitato solo a un'esperienza visiva. Il clou della serata è stata la live performance di Timujin, il nome d'arte nel mondo musicale di Timur Sardarov, il CEO e Presidente di MV Agusta.

CEO, presidente e proprietario di MV Agusta Motor S.p.A., Timur Sardarov è nato a Mosca, ma ha vissuto in Inghilterra per anni. Imprenditore a tutto tondo, con interessi nel campo delle strutture ricettive di lusso caratterizzate da una forte connessione con la natura, Timur è anche un filantropo, un collezionista e è stato un pilota professionista di auto da corsa. Dal 2019 è alla guida della Casa di Schiranna dopo esservi entrato con una quota di minoranza nel 2017. Questo lo ha portato ad essere protagonista di una nuova e non facile sfida che o lo ha portato alla guida di una delle aziende motociclistiche con una lunga e ricchissima storia.

Velocità e passione

In conclusione, La "Notte Superveloce" organizzata dalla Casa di Schiranna è stata molto più di un semplice evento, visto che è stata l’occasione perfetta per conoscere la nuova visione di un brand che ha fatto grande tesoro della sua storia e nello stesso tempo è stato il luogo ideale per venire a contatto con appassionati e professionisti del settore delle due ruote con cui abbiamo avuto il piacere di celebrare i successi di questo mito su due ruote.

Mv Agusta Superveloce

Definita una modern classic perfetta in pista così come sulla strada, la Mv Agusta Superveloce colpisce subito per il suo design che richiama le moto da corsa del passato reinterpretando un design senza tempo in maniera eccelsa. La moto è spinta da un tre cilindri da 798cc con albero controrotante omologato Euro 5 che può contare su scarico, iniettori e mappature della centralina rinnovate nel 2021. Tra le novità apportate troviamo anche nuove bronzine, bicchierini trattati DLC e nuove guide delle valvole. Questa straordinaria due ruote può contare su numerose versioni e serie speciali, tra cui segnaliamo la variante “S” e quella realizzata con la Casa automobilistica francese Alpine.