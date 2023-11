Le novità NIU svelate sotto i riflettori di EICMA 2024

NIU Technologies ha scelto i riflettori di EICMA 2023, il salone internazionale delle due ruote che si svolge in questi giorni a Milano, per svelare le sue ultime e interessanti novità ecosostenibili.

Il marchio specializzato in veicoli elettrici a due ruote ha infatti svelato in anteprima la Dirt Bike elettrica XQi3 e la moto leggera SQi, inoltre sono stati specificati i termini di arrivo sul mercato della esclusiva RQi, futuristica moto elettrica ad alte prestazioni. Come se non bastasse, l’EICMA è stata l’occasione per lanciare gli scooter elettrici F600 e F650, compatibili con la nuova tecnologia NIUswap, dedicata allo scambio batterie.

NIU XQi3, la Dirt Bike a zero emissioni

La NIU XQi3 si presenta come una dirt bike elettrica adatta sia per circolare in strada che su percorsi off-road. Questo veicolo a zero emissioni può contare su una potente batteria LG agli ioni di litio che eroga fino a 8000 W e vanta l’utilissima funzione Ultra-Boost che permette un ulteriore aumento delle prestazioni quando necessario. La dose extra di potenza viene gestita alla perfezione da sospensioni KKE abbinate a forcelle anteriori e posteriori regolabili, in grado di garantire al pilota la perfetta impostazione di curve strette, salti e ostacoli. Completano l’equipaggiamento tecnico la presenza di pneumatici da fuori strada da 19 pollici equipaggiati con freni a disco da 230 mm e 203 mm. Questa moto a zero emissioni si distingue anche per l’elevata connettività offerta dall'app NIU Smart che mette a disposizione un cronometro, il tracciamento della mappa e la connessione con smartphone che consente di rispondere alle chiamate tramite il display.

NIU SQi, leggera e maneggevole

Forte di un design futuristico e dal grande impatto visivo che gli ha regalato la conquista del RedDot Design Award 2023, la SQi alza ulteriormente l’asticella tra le moto leggere ed eleganti. Questa motocicletta può contare su un telaio unibody pressofuso che permette la massima maneggevolezza, così da mescolare perfettamente forma e funzione. Dal punto di vista meccanico, il powertrain elettrico vanta una potenza nominale di 400 W, un’autonomia di ben 95 km e una velocità di 45 km/h, più che ideale per i classici spostamenti urbani. Il NIU SQi è atteso in Italia nel corso del 2024.

NIU RQi, Urban Bike emozionante

La RQi si presenta come una moto 100% elettrica perfetta per la città. IL suo design colpisce al primo sguardo grazie a forme scultoree e futuristiche, mentre le prestazioni brillanti sono garantite da una velocità massima di ben 110 km/h, una potenza nominale di 18.000 W e l’uso di doppie batterie rimovibili da 72 V 36 Ah. La RQi è anche molto sicura grazie ad un sistema di frenata ABS di ultima generazione, dal sistema di controllo della trazione integrato e dalla presenza di telecamere anteriori e posteriori integrate e il sistema di rilevamento degli impatti. Non manca anche una sofisticata dotazione tecnolgoica ch include tra le altre cose il sistema di sblocco senza chiave tramite Bluetooth, il tracciamento e navigazione GPS e gli aggiornamenti a distanza (Over the Air). La RQi sarà venduta dal prossimo anno a partire da 7.999 euro.

Gli scooter NIU F600 e F650 e la Tecnologia di scambio batteria

Gli operatori di settore che lavorano nei settori noleggio e sharing o le aziende che necessitano di flotte di scooter possono ora usufruire della tecnologica stazione di scambio batterie NIUswap che permette di sostituire le batterie e fare rifornimento in pochi secondi eliminando i tempi di attesa La stazione di cambio batteria NIUswap risulta compatibile con gli scooter elettrici F600 e F650 che sfruttano doppie batterie sostituibili. Lo scooter F600 vanta una velocità massima di 70 km/h, un'autonomia di 80 km e una potenza di 3.000 W.

L’F650 sarà disponibile nelle versioni Sport e Pro, con una velocità massima di 95 km/h con doppie batterie da 72 V 28 Ah e un motore da 5.000 W. Quest’ultimo però non risuta ancora compatibile con la stazione di scambio batterie NIUswap, I modelli F600 e F650 saranno disponibili dal 2024 a partire da 3.499 euro.