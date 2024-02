Nuova Aston Martin Vantage, con il restyling la potenza del V8 sale a 685 CV

L’animo racing e l’inconfondibile stile British che hanno distinto tutte le supercar Aston Martin nei 74 anni di storia del marchio trovano il loro apice nella nuova Aston Martin Vantage, oggetto di un importante restyling che porta in dote novità dedicate all’estetica e agli interni della vettura, ma soprattutto vede un potenziamento del motore V8 di ben 153 CV, per un totale di 685 CV.

Aston Martin Vantage, le novità estetiche

La rinnovata Vantage sfoggia un aspetto rivisto e aggiornato. Le cose che saltano subito all'occhio sono una carreggiata allargata di ben 30 mm e una calandra dotata di un’ampiezza maggiore, con l’obiettivo di aumentare del 29% l'approvvigionamento d'aria verso il propulsore. La vettura è diventata ulteriormente più aggressiva grazie a nuove prese d'aria anteriori, uno splitter inedito e più aerodinamico e proiettori LED Matrix. Non mancano cerchi in lega da 21 pollici offerti di serie, quattro nuovi terminali dedicati allo scarico sportivo, mentre per la livrea esterna è possibile scegliere fra ben 21 opzioni.

Abitacolo

Anche gli interni della vettura sono stati rinnovati con inediti rivestimenti e nuove modanature ampiamente personalizzabili. Dal punto di vista tecnologico troviamo un infotainment di nuova generazione abbinato ad un display centrale da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e dotato di sistema di navigazione What3Words. Gli amanti della musica possono invece godersi il nuovo impianto audio ad alta fedeltà Bowers & Wilkins con 15 altoparlanti e 1.170 W.

Motore V8 AMG potenziato

Tra le novità più interessanti spicca il potenziamento del noto e prestante motore V8 4.0 litri sviluppato da Mercedes-AMG e potenziato dagli ingegneri della Casa inglese con ben 153 CV e 115 Nm. L’aumento di potenza è stato ottenuto grazie all’uso di un nuovo albero a camme, turbocompressori più grandi e un rapporto di compressione modificato, mentre il radiatore dell'olio è più generoso. Il risultato finale sono 665 CV e 800 Nm, gestiti da un cambio automatico ZF a 8 rapporti e scaricatati sulla trazione posteriore tramite l’uso di un differenziale elettronico a slittamento limitato. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 3,4 secondi e una velocità massima di 325 km/h.

Handling ottimizzato

Per ottimizzare il comportamento dinamico dell’auto troviamo un sottoscocca rivisto e traverse del telaio modificate, in modo da ottenere un aumento del 29% della rigidità torsionale. Non mancano inoltre nuovi ammortizzatori adattivi Bilstein DTX e pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 che misurano 275/35 R21 davanti e 325/30 R21, mentre l’impianto frenante sfrutta dischi in carboceramica da 400 mm sull'avantreno e 360 mm al retrotreno.