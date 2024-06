Nuova Bmw M5, svelata la super berlina da 727 CV

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa di Monaco ha finalmente svelato foto e caratteristiche ufficiali dell’ultima generazione della Bmw M5, conosciuta con il nome di progetto G90. La nuova M5 inaugura un capitolo totalmente nuovo per questa celebre berlina di segmento E dal carattere super sportivo: non solo dal punto di vista stilistico, ma soprattutto per quanto riguarda un corredo tecnico e tecnologico superlativo che per la prima volta abbraccia l’elettrificazione.

Nuova Bmw M5, il design

Prima di parlare delle sue incredibile prestazioni velocistiche non possiamo che soffermarci sul design di questa muscolosa, quanto prorompente berlina, lunga oltre cinque metri e larga quasi due (1,97 metri). L’aggressività di questa vettura viene esaltata dai suoi fianchi modellati e dal frontale che sfoggia la griglia del rene nera lucida e quasi completamente chiusa per offrire una migliore aerodinamica. A proposito di aerodinamica, non mancano minigonne, splitter anteriore (lambito da prese d’aria), un grosso estrattore d’aria, dove vengono inglobati i quattro scarichi (ciascuno 100 millimetri di diametro) e uno splitter sulla coda, tutto rigorosamente in nero per esaltarne le forme. Completano l’effetto scenico (e sportivo) le ruote in lega da 20 pollici all'anteriore e da 21 al posteriore, avvolti da pneumatici che misurano 285/40 ZR20 avanti e 295/35 ZR21 dietro. Degno di nota il tetto panoramico in vetro offerto di serie, mentre optional, troviamo quello in carbonio, più leggero di 30 chili (pacchetto carbonio).

Interni

Osservando l’abitacolo si apprezza il perfetto e classico mix tra lusso e sportività, dove spiccano i sedili ad alto contenimento rivestiti in pelle, il volante con corona tagliata nella parte inferiore e tanti altri dettagli al carattere “racing”, offerti di serie e disponibili una lista di opzioni praticamente infinita. Gli amanti della musica apprezzeranno inoltre l’impianto audio Bowers Wilkins con 18 altoparlanti, offerto anch’esso di serie. Lo schema della plancia è quello già conosciuto sull’ultima Serie 5 e include la strumentazione digitale con display da 12,3 pollici e schermo centrale da 14,9 pollici in grado di visualizzare le numerose funzioni offerte dal sistema BMW Operating System 8.5, con grafiche specifiche per la M5. Non poteva mancare inoltre l'head up display che proietta le informazioni di guida direttamente sul parabrezza.

Motore

Le ben 2,5 tonnellate della vettura vengono spinte da un poderoso powertrain ibrido plug-in che abbina un classico V8 biturbo di 4,4 litri ad una unità elettrica sincrona a magneti permanenti, per una potenza complessiva di 727 CV e 1.000 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h in 3,5 secondi e di una velocità massima di 250 km/h che, a richiesta, può essere aumentata a 305 km/h come optional. Potenza e coppia vengono scaricati sulla trazione integrale (con la possibilità di privilegiare maggiormente l'asse posteriore) tramite l’uso di un cambio automatico a 8 rapporti. Per quanto riguarda le modalità di guida troviamo: Hybrid, Electric ed eControl, ma optional è possibile aggiungere Come opzioni le modalità Dynamic e Dynamic Plus per la pista. Essendo una plug-in tro viamo una batteria con capacità netta di 18,6 kWh, un'autonomia dichiarata in modalità 100% elettrica di 69 km e la ricarica massima in corrente alternata di 7,4 kW. Segnaliamo inoltre la presenza del telaio adattivo M e lo sterzo posteriore con angolo di sterzata fino a 1,5 gradi.

Prezzo

La nuova M5 e la variante familiare

M5 Touring arriveranno a novembre, con prezzi per il mercato italiano da comunicare, mentre quelli in Germania partono daper la berlina, mentre la station wagon costa circa 2.000 euro in più.