Nuova Bmw Serie 1 2024, ecco tutte le novità

La Casa dell’Elica ha svelato immagini e caratteristiche ufficiali dell nuova Bmw Serie 1 2024, profondo restyling della hatchback teutonica che porta in dote tantissime novità, proprio per questo il Costruttore la definisce “quarta generazione” e la sigla di progetto cambia in “F70”.

Bmw Serie 1 2024, dimensioni e design

La media tedesca cresce in lunghezza di 42 millimetri, raggiungendo quota 4,36 metri, mentre il passo è pari a 2,67 metri. La larghezza risulta di 1,8 metri, mentre l'altezza cresce di 25 millimetri, raggiungendo un totale di 1,45 metri. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, lo spazio di stivaggio sotto il portellone posteriore può essere aumentato da 380 litri a 1.200 litri.

La rinnovata Serie 1 sfoggia inoltre una lunga lista di novità estetiche, a partire dal frontale che guadagna un’inedita griglia a “doppio rene”, unita in un unico elemento e caratterizzata da barre verticali e diagonali. Di inedita concezione anche i fari a LED di serie dotati di elementi verticali dedicate alle luci diurne e di nuovi indicatori di direzione che ricordano quelli utilizzati anche su altri modelli della gamma. Optional troviamo i fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice antiabbagliamento e gli accenti blu. La vista laterale risulta impreziosita dal numero 1 alla fine del montante C, mentre il posteriore si distingue per i nuovi fari a LED, i deflettori d'aria laterali e il generoso spoiler superiore che regala slancio alla vista d’insieme. La vettura può essere personalizzata con 9 colorazioni, tra cui 7 metallizzate.

Abitacolo

Anche l’abitacolo riserva un numero notevole di novità, a partire dai sedili che promettono, secondo il Costruttore, un elevato livello di comfort per i lunghi viaggi. Optional troviamo i sedili sportivi nella versione Econeer, con rivestimenti e imbottiture in poliestere riciclato e i sedili sportivi M. Il cockpit della vettura è stato totalmente stravolto seguendo le impostazioni degli ultimi modelli della Casa. La novità principale è il BMW Curved Display, ovvero il sistema di visualizzazione completamente digitale che include un display da 10,25 pollici e uno da 10,7 pollici, rispettivamente per strumentazione e infotainment. Questa soluzione ha permesso di ridurre notevolmente il numero di pulsanti nell'abitacolo.

Motori

Per quanto riguarda la gamma motorizzazioni partiamo dal vertice occupato dalla versione Al vertice della M135 xDrive, spinta da un motore a quattro cilindri da 300 CV e abbinata ad un telaio adattivo M con sterzo sportivo e trazione integrale intelligente. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto 0-100 km/h effettuato in 4,9 secondi. L’offerta prosegue con la versione 120 con motore a benzina da 170 CV, seguita dai diesel 118d e 120d, rispettivamente da 150 e 167 CV.

(entrambe le versioni 120 e 120d vantano tecnologia mild hybrid a 48 volt.) Alla fine dell’anno arriveranno la versione 116 e 123xDrive.

Prezzo

La gamma della nuova Bmw Serie 1 parte da un litino di 37.900 euro dedicato alla versione 120 e raggiunge i 56.200 euro della M135xDrive.