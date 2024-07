Nuova Ducati Panigale V4 2025: sotto il segno della 916

La nuova Ducati Panigale V4 2025 è frutto della incessante ricerca verso le massime prestazioni della Casa di Borgo Panigale.

Completamente ridisegnata rispetto alla generazione passata, la nuova Ducati Panigale V4 2025 sposta ancora più avanti i limiti delle Superbike stradali.

Grazie all’esperienza di Ducati Corse, ogni aspetto della precedente Panigale è stato migliorato in funzione delle evoluzioni che, in questi anni, hanno interessato pneumatici, aerodinamica ed elettronica.

Claudio Domenicali, in occasione del Ducati World Première, ha affermato quanto la settima generazione delle Ducati Superbike si ispiri al passato. Una moto sensuale e sofisticata che rappresenta la massima espressione dei valori del Marchio di Borgo Panigale.

Tante le soluzioni derivate direttamente dalla MotoGP, a cominciare dal motore V4 con distribuzione desmodromica e albero controrotante. Una moto in grado di amplificare le doti di guida del suo pilota, professionista o amatore che sia.

Omologata Euro5+, la rinnovata Panigale pesa due kg in meno rispetto al modello precedente.

Design e aerodinamica

Una Ducati sportiva di settima generazione, dalla 851 alla 998, dalla 999 alla 1198, incessante è stato il lavoro del Marchio bolognese verso un’aerodinamica sempre più efficiente. Un aspetto fondamentale in questa continua evoluzione è stato il design.

Se la 851 rappresentava grinta e sportività, con la 916 ogni schema precedente viene sovvertito. La Superbike disegnata da Massimo Tamburini è un’icona di stile, potenza e ricercatezza, una moto che a distanza di 30 lunghi anni dal suo esordio, ancora oggi rappresenta un’autentica scultura sulle due ruote.

Nel suo costante lavoro verso la perfezione, Ducati non ha mai smesso di stupire. Chiaro è l’esempio della 999 disegnata da Pierre Terblanche. Il suo design futuristico e le sue caratteristiche tecniche, l’hanno resa una delle moto più vincenti di sempre in Superbike.

La storia si ripete con la 1098, modello che riporta in auge il forcellone monobraccio, soluzione poi ripresa sulle successive Panigale.

Con il lancio della nuova Ducati Panigale V4 2025, l’evoluzione stilistica, continua.

La nuova carenatura offre una maggiore protezione per il pilota alle alte velocità, riducendo la resistenza aerodinamica del 4%. Le ali anteriori hanno un doppio profilo e sono integrate perfettamente con il frontale. Cambia anche la forma del parafango e del convogliatore d’aria posto a monte dei radiatori.

Nel frontale è evidente il nuovo gruppo ottico dotato del doppio DRL a V, firma luminosa che distingue le moto sportive di Borgo Panigale.

Altro aspetto fondamentale su cui i tecnici Ducati hanno a lungo lavorato è l’ergonomia. Massima protezione aerodinamica e un migliore controllo del mezzo. Il gruppo sella-serbatoio offre una più ampia libertà di movimento longitudinale e consente al pilota di integrarsi perfettamente con la moto.

Le pedane sono state spostate di 10 mm verso l’interno, al fine di aumentare la luce da terra.

Motore V4 con distribuzione desmodromica

È la Panigale più potente di sempre, il suo motore V4 deriva da quello utilizzato in MotoGP dal Team Ducati Corse, propulsore con il quale condivide numerose scelte tecniche a cominciare dall’architettura.

Un V4 di 90° con distribuzione desmodromica, albero controrotante e fasatura Twin Pulse.

Il motore Desmosedici Stradale che equipaggia la nuova Ducati Panigale V4 2025 è omologato Euro5+. Eroga una potenza di 216 cavalli a 13.500 giri al minuto per una coppia massima di 12,3 kgm a 11.250 giri. In presenza dello scarico racing Ducati Performance by Akrapovic, configurazione da pista, la potenza massima sale fino a 228 cavalli.

Forcellone bibraccio

Il telaio Front Frame è stato modificato, nuovo il forcellone con schema bibraccio - Ducati Hollow Symmetrical Swingarm, soluzione che ha consentito, grazie a una geometria specifica, di mantenere la posizione del silenziatore sotto il motore.

Il nuovo forcellone riduce la rigidezza laterale del 37% rispetto al monobraccio precedente. In abbinamento con il cerchio posteriore forgiato, il risparmio di peso rispetto alla precedente Panigale è di 2,7 kg.

I cerchi forgiati presenti sulla Panigale V4 S 2025, sono in alluminio a cinque razze, hanno un design ispirato a quello della Desmosedici GP e pesano rispettivamente 2,95 kg e 4,15 kg (anteriore e posteriore). Anche il telaio Front Frame è più leggero (3,47 kg contro i precedenti 4,2).

Debuttano sulla nuova Panigale V4 2025 le pinze anteriori Brembo Hypure, sono più leggere di 60 grammi (la coppia) e in grado di smaltire con maggiore efficacia il calore generato in frenata.

Novità assoluta è il sistema eCBS Race sviluppato in collaborazione con Bosch. Quando si guida in circuito con ABS disattivato, questa tecnologia attiva il freno posteriore anche dopo che il pilota ha rilasciato il freno anteriore, in fase di inserimento e percorrenza in curva.

Dshboard: stile e contenuti da MotoGP

Anche la strumentazione è stata totalmente rivista. La dashboard si avvale di un display da 6,9” in grado di visualizzare diverse informazioni tra cui:

g-Meter : indica in tempo reale il valore di accelerazione laterale, in piega e longitudinale

: indica in tempo reale il valore di accelerazione laterale, in piega e longitudinale Power&Torque : che visualizza la percentuale di potenza e coppia erogati in quel momento rispetto ai valori massimi relativi alla marcia inserita

: che visualizza la percentuale di potenza e coppia erogati in quel momento rispetto ai valori massimi relativi alla marcia inserita Lean angle: mostra in tempo reale gli angoli di piega con livello di apertura dell’acceleratore e pressione esercitata sui freni.

Tramite il GPS, con l’Info Mode Track è possibile visualizzare tramite il cruscotto, i tempi su giro con tabella degli intertempi.

Per l’utilizzo su strada, l’Info Mode Road offre una grafica pulita e mette in primo piano il contagiri circolare con all’interno l’indicatore delle marce inserite.

Sulla parte destra sono visualizzate una serie di informazioni aggiuntive tra cui, velocità, orario, temperature dell’acqua e cruise control se abilitato.

La nuova Ducati Panigale V4 2025 è in vendita in configurazione monoposto. Il kit passeggero arriverà nelle concessionarie a settembre 2024 e sarà proposto come accessorio.