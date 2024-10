Nuova Hyundai Santa Fe: un SUV fuori dal coro

Il mercato dell’automobile è oggi condizionato da una lunga serie di proposte che provengono dalla sfera dei SUV. I mezzi della famiglia “Sport Utility Vehicle” sono inevitabilmente quelli che vanno per la maggiore, desiderati e amati dal grande pubblico. All’interno di questa concorrenza così folta e nutrita c’è, tuttavia, chi si muove per distinguersi tanto stilisticamente quanto per le doti tecniche. Stiamo parlando di Hyundai, una voce fuori dal coro e che grazie al recente corso stilistico è riuscita a ritagliarsi il ruolo di vera mosca bianca. Impossibile, adesso, non riconoscere per strada una vettura della casa sudcoreana e a questo elenco non può mancare la nuova generazione di Hyundai Santa Fe, un modello dalla personalità ciclopica e tutto da scoprire.

Stile che parte dal passato e guarda al futuro

Chi è affetto da nostalgia non può restare indifferente al cospetto dello stile fornito dalla quinta generazione di Hyundai Santa Fe, che ricorda in modo chiaro e distinto i fuoristrada che imperversavano sul finire del secolo scorso. Linee squadrate, nette e decise, senza però dimenticare delle proporzioni armoniche e quei tocchi di modernità che servono per vincere le sfide del mercato. La nuova Santa Fe si colloca in una categoria speciale, che è quella capace di abbracciare le esigenze di tutti giorni, fornendo un comfort e un pragmatismo valido per le avventure cittadine, con quelle della vacanza o della gita fuori porta con la famiglia al seguito. Hyundai ha creato un concept per esprimere la versatilità della sua creatura che è “Open for More”.

Spazio e comfort sono le parole d’ordine

La nuova Hyundai Santa Fe cresce nelle dimensioni rispetto al passato e questo va a tutto vantaggio dei suoi occupanti che possono godere di un salottino itinerante comodo e accogliente. Anche chi siede dietro, nella terza fila di sedili della versione a 7 posti, ha spazio sia per le gambe che per la testa, due sezioni talvolta sacrificate sull’altare dell’abitabilità. A livello stilistico, l’abitacolo della Santa Fe di sesta generazione è in linea con le ultime nate della Casa, dove l’eleganza si sposa con il minimalismo. Il design a forma di H contraddistingue il cruscotto e le bocchette dell’aria, una scelta che nasce anche per esaltare la linea orizzontale che trasmette una sensazione di generosa spaziosità. Il cruscotto si digitalizza notevolmente con due schermi da 12.3’’ affiancati e integrati in una cornice ricurva, oltre a un display touch separato per il controllo della climatizzazione. Non mancano, in ogni caso, numerosi tasti fisici per la gestione delle funzioni più comunemente utilizzate.

Per quanto riguarda il comfort, Hyundai ha scelto di dotare il suo maxi SUV con alcune soluzioni raffinate, come: l’inedito vano portaoggetti bilaterale, per far sì che le persone sia della prima che della seconda fila possano accedere comodamente ai propri effetti personali; oppure il vassoio di sterilizzazione UV-C situato sopra il vano portaoggetti del passeggero consente di sterilizzare facilmente oggetti d’uso quotidiano come cellulari e portafogli. Il bagagliaio, invece, possiede una capacità di carico ai vertici del segmento (711 litri VDA in configurazione a 5 posti) con un piano di carico piatto e regolare, e l’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza, per una praticità a cinque stelle.

Le dimensioni:

- Lunghezza: 4,83 metri;

- Larghezza: 1,90 metri;

- Altezza: 1,72 metri;

- Passo: 2,81 metri;

- Bagagliaio: 628 litri (configurazione a 7 posti)/ 711 litri (configurazione a 5 posti) – 2.032 litri.

Alta connettività per Hyundai Santa Fe

La connettività ha un ruolo di prim’ordine sulle automobili contemporanee e Hyundai Santa Fe non ne fa difetto. Il nuovo SUV è dotato di un sistema di infotainment di ultima generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che include funzioni avanzate di auto connessa e un concetto di Graphical User Interface (GUI), unendo la navigazione e le interfacce del cluster per una maggiore armonia nel veicolo.

Il doppio monitor da 12,3 pollici sopra menzionato unisce il cluster e l'AVNT, migliorando l'esperienza visiva. Ovviamente, sono presenti anche la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto wireless, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) per una manutenzione anche nel lungo periodo e l'accesso alle funzionalità FOD (Features on Demand) che offrono le più recenti funzionalità software e di infotainment. Inoltre, il miglioramento del riconoscimento vocale in linguaggio naturale permette agli utenti di controllare senza sforzo le funzioni di infotainment e del veicolo tramite comandi vocali conversazionali, eliminando la necessità di intervenire manualmente su schermi o pulsanti.

Presente anche l’Head-Up Display (HUD) da 12 pollici, che riduce al minimo il movimento dello sguardo del conducente visualizzando le informazioni essenziali del veicolo direttamente sul parabrezza. Infine, i clienti possono godere di una grafica rinnovata e dei servizi all'avanguardia Bluelink Connected Car, che vantano funzioni come Connected Routing, Hyundai Live Services e connessione in tempo reale con l'app Bluelink per il controllo remoto di alcuni parametri della vetture direttamente dallo smartphone.

Motori e dinamica

La nuova Hyundai Santa Fe conta su una motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV – con due o quattro ruote motrici – con potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti. Il powertrain ibrido assicura un ottimo livello di fluidità, spinta e silenziosità nella marcia, senza dimenticare l’efficienza in termini di consumi ed emissioni.

L’avanzato sistema di trazione Drive Traction System si amalgama alle varie condizioni di guida grazie alla modalità Terrain, mentre la tecnologia di trazione integrale HTRAC consente una gestione migliore della coppia in base all'aderenza delle ruote e alla velocità del veicolo. Oltre alle diverse modalità di guida, tre modalità aggiuntive per il terreno - Fango, Sabbia e Neve - ottimizzano le prestazioni di guida e le impostazioni HTRAC per una guida sicura su ogni tipologia di terreno. Infine, l'aerodinamica è ottimizzata con air flap attivi, design esterno e miglioramenti al sottoscocca, che contribuiscono alle prestazioni e all'estetica.

Le dotazioni di sicurezza

La nuova Hyundai Santa Fe gode di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida Hyundai

SmartSense. La vettura sfoggia di serie:

Frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction (F.C.A. 1.5);

Rear Occupant Alert (R.O.A.)

Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.)

Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.)

Highway Driving Assist (H.D.A.)

Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.)

In Cabin Camera (I.C.C.)

sistema eCall

​Funzioni di serie con allestimento XClass:

Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.)

Frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction e turning (F.C.A. 2.0)

Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (R.C.C.A.)

Safe Exit Assit (S.E.A.)

Blind-Spot View Monitor (B.V.M.)

Highway Driving Assist 2 (H.D.A.)

Remote Smart Parking Assist (R.S.P.A.)

Regolazione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.)

Rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.)

Listino prezzi

Il listino della nuova Hyundai Santa Fe si compone di un allestimento Business – con un ricco equipaggiamento – da 49.600 euro, cui si affianca la top di gamma XClass da 54.350 euro.